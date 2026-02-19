¿Peinados para hombres con orejas grandes? Estos son los puntos que debes EVITAR

Los peinados han tomado una relevancia importante en el mundo de la moda gracias a los distintos estilos que hay tanto en hombres como en mujeres en función del tamaño de su rostro y de las características que este tiene. Ahora bien, ¿te has preguntado cuáles son las recomendaciones que debes tener en cuenta si tienes orejas grandes?

Las orejas grandes suelen ser un problema importante para aquellos hombres que desean tener un peinado que vaya con las tendencias en el mundo de la moda. Por tal motivo, la Inteligencia Artificial reveló algunos consejos clave que debes tener en cuenta si es que quieres cambiar tu look para un evento social o una junta laboral.

¿Qué no debes hacer con tus peinados si tienes orejas grandes?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial Google Gemini, existen algunos consejos clave para evitar que las orejas sean el punto de partida de tus peinados. El principal es evitar, a toda costa, los rapados laterales con navaja o con la máquina del 0; es decir, aquellos que estén muy marcados, pues estos resaltan aún más el tamaño de las orejas.

Si tienes barba, es fundamental que esta tenga un equilibrio con el peinado y más si este tiene un corte hacia atrás, lo cual permite que la armonía facial se refleje en todo momento. Finalmente, no descartes la utilización de una raya en la ceja, misma que puede ser un accesorio interesante y útil, visualmente hablando, para mejorar el estilo de tu peinado.

¿Qué sí hacer con tus peinados si tienes orejas grandes?

El peinado Taper Fade es uno de los más recomendados para las personas que tienen orejas grandes debido a que disminuye el volumen de estas a través del cabello. Por tal motivo, expertos en la materia consideran esta una de las alternativas más interesantes toda vez que equilibra el tamaño del cabello con sus horizontales.

El mullet también es un estilo que ofrece mucho volumen tanto en los laterales como en la zona de la nuca, hecho que permite disimular el tamaño de las orejas. Finalmente, el corte clásico también impide que las orejas sean lo más vistoso de tu rostro toda vez que ayuda a cubrir su tamaño gracias al largo de los costados.