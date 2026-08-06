Si tienes cajas de madera, puedes ahorrar miles de pesos en decoración: 4 ideas brutales

Para remodelar un espacio, no siempre se necesita de grandes inversiones ni mucho menos, pues existen tendencias de decoración que apuestan por aprovechar los materiales que ya se tienen, para así transformarlos en objetos útiles y que lucen preciosos a la vista. Es el caso de las cajas de madera que muchos guardan sin imaginar el potencial detrás para darles una segunda vida y mejorar el espacto de un cuarto con poco dinero.

¿Cómo usar cajas de madera en la decoración? Las 4 ideas más elegantes sin gastar tanto

Librero vertical. Si tienes libros y revistas que ya no sabes en dónde poner, puedes armar tu propio librero con cajas de madera recicladas. Elige los modelos que sean del mismo tamaño y apila de forma ascendente una sobre otra, ajusta con un poco de resistol especial o, si tienes a la mano el taladro, con algunos tornillos que mantendrán todo fijo. Para que combine con el resto de la decoración, puedes pintar la superficie y barnizar para prolongar la duración. Ya solo restará acomodar los artículos y supervisar que el peso no sea excesivo, pues esto podría ocasionar que se vaya ladeando y es poco agradable a la vista. 4 formas para aprovechar las cajas de madera en la decoración|Pinterest

Mueble para almacenar juguetes. Los que tienen niños en casa, saben que los juguetes pueden convertirse en un problema cuando el orden no es óptimo. Así que una forma muy simple y con muchísimo estilo para organizar las recámaras infantiles, es armar un mueble de almacenamiento con cajas de madera que están vacías y que además sirven como decoración. Pon al menos dos cajas en una esquina de la recámara y en el interior coloca muñecas, cochecitos, peluches o bloques de plástico, por mencionar algunos modelos. Eso sí, para que a tus hijos les encanten y lo sientan personalizado, pinta de sus colores preferidos y agrega algunas decoraciones con sus personajes preferidos. 4 formas para aprovechar las cajas de madera en la decoración|Pinterest

Mesa de centro con estilo rústico. Por increíble que suene, las cajas de madera son perfectas para construir hermosas mesas de centro que sirvan para acomodar las salas y estancias. Lo ideal es seleccionar las piezas amplias y acomodarlas en posición horizontal, como si fuera un cubo o un rectángulo y, al igual que con el librero, ajustar para que no se muevan. Para que conserve el toque rústico, lo mejor es dejar los múdulos del color natural y solo aplicar algunas capas de barniz para proteger el material. Puedes aprovechar el interior como almacenamiento y hasta ponerle pequeñas repisas al interior para guardar los controles de la TV. 4 formas para aprovechar las cajas de madera en la decoración|Pinterest