Estos son los mejores perfumes dulces para oler bien todo el día en otoño/invierno

Ha llegado el otoño por lo que los gustos en cuanto a la ropa y el olfato comienzan a cambiar. Para esta época los perfumes que más se utilizan con los cálidos, envolventes y dulces, pero no siempre tiene que ser una fragancia intensa.

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Aquí te vamos a contar sobre los perfumes que están en un punto intermedio que son ideales para el día a día. Estas fragancias te recordarán a la piel salida de la ducha, o a ropa recién lavada ya que tienen un fondo ligeramente dulce que los hace más acogedores y apetecibles.

¿Cuáles son los mejores perfumes para la temporada?

Missing Person, de Phlur

El primer perfume es reconfortante e irresistiblemente provocador. El Phlur tiene acordes de almizcle blanco que se realza con ligeros matices florales de jazmín y de flor de azahar luminosa y envueltos en un velo sutil de maderas suaves. Es una opción suave, ligeramente dulce, relajado y vigorizado que da un aroma de piel fresca y limpia.

Skin, de Clean Reserve

Luego tenemos este perfume cálido, suave y delicadamente sensual por lo que es uno de los preferidos. Tiene un aroma que captura la sensación de un abrazo conmovedor, cuenta con notas cálidas y sensuales del haba tonka y almizcle. Es limpio y fresco pero con un toque dulce, te encantará.

Rare Beginnings, de Rare Beauty

Por último, tenemos este perfume afrutado, floral y con una gran dulzura cremosa. Está inspirado en los nuevos comienzos, contiene notas vivas de pera, seguidas de gardenia y jazmín, y vainilla cálida permanece en la piel hasta 12 horas. Es dulce e intenso, pero también suave y ligero, con un aroma reconfortante y limpio que te reconfortará a diario.

Estos perfumes son grandes opciones para lucir en tu día a día por lo que elige el que mejor quede contigo para oler bien.

