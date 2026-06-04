¿Qué hacer si te pica una abeja? Los primeros auxilios que debes aplicar

Cuando te pica una abeja puede ser todo un caos y un enorme susto, en especial al no tener conocimientos, ya que no tenemos nociones básicas sobre qué debemos hacer. Es algo muy común que nos puede ocurrir, en especial al acudir a un parque o bosque donde.

Para que no seas sorprendido con esa emergencia, no te preocupes, porque te detallaremos los primeros auxilios básicos que debes aplicar; son muy sencillos de hacer y te ayudarán a atender la situación.

¿Qué se debe hacer después de una picadura de abeja?

Si te pica una abeja, no temas, respira para que puedas actuar con calma y no dejes que el pánico te domine. El primer paso que debemos hacer es retirar el aguijón raspando la piel con un objeto plano, preferentemente una tarjeta. Si usas unas pinzas o tus dedos, puedes hacer que se inyecte más veneno. Después debes aplicar los primeros auxilios, según el Modo IA:

Lava la zona con abundante agua y jabón neutro; evitarás tener alguna infección. Retira todos los accesorios que tengas antes de que la zona comience a inflamarse. Con una compresa fría o hielo envuelto, aplica en la picadura por 20 minutos hasta que las molestias disminuyan. Evita usar los remedios caseros, ya que son productos no estériles que son capaces de generar una infección.

Ante señales de reacción alérgica como dificultad para respirar, hinchazón en la lengua, labios o garganta, ronchas lejos de la picadura, mareos severos, diarrea repentina o vómito, acuda inmediatamente a un médico. Igualmente, hazlo si la picadura fue en la boca, garganta o si fueron múltiples.

¿Cuánto dura el efecto de una picadura de abeja?

Se estima que cuando te pica una abeja, puede tardar en sanar por completo hasta unos 7 días, pero todo depende de la reacción que tengas. Por ejemplo, el escozor va a permanecer por dos horas; durante 48 horas puede hincharse y mantenerse así hasta por 7 días, mientras que el enrojecimiento permanece hasta 3 días; así lo menciona el Healthy Children.

Para sobrellevar las molestias posteriores, se recomienda a un médico, ya que será el encargado de recomendarte analgésicos o antihistamínicos para la comezón en la zona. Ya tienes todos los pasos; aplica los primeros auxilios ante una emergencia así.