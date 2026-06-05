Piedras en los riñones: la cantidad de agua diaria para reducirlas

Siempre que se habla de temas relacionados con la salud humana se hace foco en la alimentación y en la prevención del sedentarismo. Al mismo tiempo, la hidratación cumple un rol fundamental y es el agua la gran recomendada para hacerlo.

Este vital recurso no solo suma oxígeno a nuestro organismo sino que tiene grandes propiedades para beneficiar a nuestro cuerpo entero. En esta oportunidad, el agua es destacada ante un problema de salud muy común, las piedras en los riñones.

¿Qué son los cálculos renales?

Las piedras en los riñones son trozos de un material sólido parecido al de una piedra, que se forman en uno o ambos riñones cuando hay niveles altos de ciertos minerales en la orina, resume el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (Estados Unidos).

Al respecto, desde el Instituto Mayo Clinic precisan que las piedras en los riñones tienen varias causas entre las que se incluye la dieta, el sobrepeso, algunas afecciones de la salud y algunos suplementos y medicamentos. Por último, sus expertos destacan que estas se forman cuando la orina tiene menos contenido de agua, algo que permite que los minerales formen cristales y se peguen.

¿Cuánta agua tomar?

Ante todo lo señalado anteriormente, los especialistas señalan que la hidratación constante es la mejor forma de prevenir la aparición de piedras en los riñones. Por lo tanto, beber suficientes líquidos diluye minerales como el calcio y el ácido úrico, equilibrando el pH de la orina y evitando que se cristalicen para formar "piedras", además de que un flujo urinario continuo permite eliminarlas de forma natural.

De acuerdo con fuentes consultadas, la recomendación general para adultos es consumir entre 2,5 y 3 litros de agua al día para asegurar así una excreción cercana a los 2,5 litros. Teniendo en cuenta que las necesidades varían según el clima y el ejercicio, los médicos sugieren un método visual simple: si la orina es clara, la hidratación es buena; si es oscura, es una señal de que necesitas beber agua de inmediato.

En este punto, Mayo Clinic aconseja bebe agua todo el día ya que es el cambio más importante que se puede hacer en nuestro estilo de vida. A eso añade como recomendación elegir una dieta con bajo contenido de sodio y proteínas animales, además de consumir alimentos ricos en calcio, pero teniendo cuidado con los suplementos de calcio.