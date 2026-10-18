El grupo de Manelyk comienza a planificar la séptima semana de La Granja VIP: mandarán a estos Granjeros como peones

Ya nos estamos adentrando a la séptima semana de La Granja VIP Segunda Temporada y nuestros Granjeros ya empiezan a mostrar sus cartas pensando en lo que viene. Esta vez fue el turno del grupo de Manelyk González, donde sus aliados analizaron la situación de ambos bandos y comenzaron a planificar qué movimientos realizarán el lunes del Capataz.

La conversación tuvo como protagonistas a Mario “Mono” Osuna, Bebeshita y Azalia Ojeda, quienes definieron la estrategia previo a la Prueba del Capataz que se llevará a cabo el próximo lunes 19 de octubre. De acuerdo al análisis de los participantes, Mono Osuna será uno de los apuntados del “Equipo Disfuncional” liderado por Niurka.

El grupo rival intuye que el exfutbolista es uno de los Granjeros con menor cantidad de apoyo por parte del público, por lo que buscarán enviarlo como peón para que no pueda participar de la Prueba del Capataz. Osuna ha tenido un gran desempeño en este tipo de dinámicas y, si logra la capatacia, obtendrá inmunidad hasta que finalice la semana.

Mono Osuna está preocupado por las decisiones que tomó en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Qué jugada prepara el grupo de Manelyk ante esta situación?

En caso de que Mono Osuna sea uno de los peones escogidos por el “Equipo Disfuncional”, intentarán que Julio Camejo y Natalia Alcocer sean los peones elegidos por el bando de Manelyk. Ambos Granjeros también suelen tener un buen rendimiento en la Prueba del Capataz, por lo que intentarán bloquear esta oportunidad.

Cabe recordar que el rol de peón impide a los Granjeros jugar por ser Capataz. En este sentido, no podrán tener los beneficios que significa ocupar este rol como la inmunidad durante toda la semana, organizar las tareas de la granja, gozar de una habitación privada con todos los lujos, entre otras cosas.

La Gala de Eliminación podría cambiar la jugada

Resulta que Julio Camejo es uno de los Granjeros que se encuentra dentro de la tabla definitiva de nominados. En caso de que sea el próximo eliminado, la estrategia del grupo de Manelyk deberá cambiar completamente. Sin embargo, esto se sabrá durante la Gala de Eliminación de esta noche.

El actor cubano comparte la tabla con Kevyn Contreras “Bicolor”, Mónica Escobedo, Niurka Marcos y Pimpinela Escarlata.