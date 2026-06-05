4 plantas que crecen en el agua y decoran tus espacios

Las plantas son grandes aliados a la hora de decorar tu hogar, pero no siempre tienen que estar en tierra y con macetas. Aquí tenemos unas alternativas que crecen en el agua y le dan una vibra positiva a tu casa.

Estas plantas necesitan cuidados mínimos ya que pueden pasar semanas enteras en las que estas sigan creciendo y ornamentando los ambientes sin exigir mayores esfuerzos. Además, su crecimiento también se da en el invierno.

¿Cuáles son las plantas que crecen en el agua?

Poto (Potus)

Esta es la planta reina de la hidroponía. Contiene guías colgantes que crecen a una velocidad interesante cuando están en recipientes con agua. Lo que debes hacer es cortar un esqueje sano por debajo de un nodo o nudo y sumergirlo para ver cómo echa raíces en pocos días, tolerando muy bien los ambientes con calefacción.

El Potos es una planta de interior adaptable que crece rápido también en agua|Canva

Filodendro (Philodendron)

Luego tenemos esta planta que cuenta con hojas en forma de corazón y un verde muy intenso. Es una buena idea ya que se adapta perfectamente a la vida permanente en el agua. Les gusta los espacios luminosos del hogar, aunque sin sol directo, es una opción muy ornamental.

Bambú de la suerte (Lucky Bamboo)

En tercer lugar, tenemos esta planta que está preparada para crecer en agua de forma indefinida. El bambú se mantiene erguido por lo que es estético para floreros altos. Lo que necesita es que sus raíces estén cubiertas por unos pocos centímetros de agua para lucir impecable todo el invierno.

Esta planta es fácil de cuidar y hacerla crecer. Trae armonía, calma y belleza.|Fuente: Canva

Aglaonema

Por último, tenemos esta planta con llamativos matices de sus hojas, que suelen mezclar tonos verdes, blancos y hasta rosados. Es sumamente resistente a la escasez de luz natural, una condición muy frecuente en los interiores durante la temporada invernal.

Un dato importante a tener en cuenta es que en el invierno se debe cambiar el líquido cada una o dos semanas para evitar la proliferación de bacterias y mantener las raíces saludables.