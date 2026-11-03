6 plantillas de personajes de KPop Demon Hunters para imprimir y hacer un teatro de papel

¿Eres fan de KPop Demon Hunters y quieres recrear las aventuras de tus personajes favoritos? Un teatro de papel es una opción divertida para poner a prueba tu creatividad. Con unas cuantas plantillas impresas, tijeras y pegamento, puedes transformar una caja de cartón en un pequeño escenario donde Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys sean los protagonistas de tus propias historias.

Puedes personalizar el fondo con luces, estrellas y detalles inspirados en la película para darle un toque más original. Desde las integrantes de HUNTR/X hasta los idols sobrenaturales, estas seis ideas son perfectas para crear un teatro de papel y disfrutar de una actividad creativa en casa.

Ideas de personajes de KPop Demon Hunters para imprimir y hacer un teatro de papel

1. Rumi, la líder de HUNTR/X

Una plantilla de Rumi es una de las opciones que no pueden faltar en tu teatro de papel. Como líder de HUNTR/X, su figura puede convertirse en la protagonista de una historia donde la música y la acción se mezclan para enfrentar a los demonios. Puedes elegir una ilustración de cuerpo completo, con su vestuario de escenario y su característico cabello morado. Esta figura quedaría perfecta en el centro del escenario, especialmente si agregas un fondo con luces y micrófonos para recrear una presentación musical.

2. Mira, la bailarina de HUNTR/X

Mira es otra de las integrantes que puedes incluir en tu colección de figuras de papel. Su apariencia y su estilo de combate permiten crear escenas llenas de movimiento, especialmente si eliges una plantilla con una pose dinámica. Puedes colocarla junto a Rumi para recrear una presentación de HUNTR/X o imaginar una escena de acción en la que ambas se enfrentan a sus enemigos. Para darle un toque especial, puedes agregar pequeños elementos de papel que simulen luces de escenario.



3. Zoey, la rapera de HUNTR/X

Si quieres que tu teatro de papel tenga una escena musical, una plantilla de Zoey puede ser una gran alternativa. Su personalidad y su estilo como rapera permiten recrear una presentación de HUNTR/X con mucho ritmo y energía. Puedes elegir una figura con su vestuario de escenario y colocarla junto a Rumi y Mira para formar el grupo completo. También puedes imprimir pequeños micrófonos, estrellas y notas musicales para decorar el escenario.



4. Jinu, el líder de los Saja Boys

Para incluir a los antagonistas de la historia, una plantilla de Jinu es una excelente opción. El líder de los Saja Boys puede convertirse en uno de los personajes principales de tu teatro de papel, especialmente si quieres recrear una escena de competencia musical entre los dos grupos. Puedes imprimir una figura de cuerpo completo y colocarla al otro lado del escenario, frente a las integrantes de HUNTR/X. Un fondo con luces moradas y detalles oscuros ayudará a recrear la estética sobrenatural de los Saja Boys.



5. Baby Saja, el integrante más adorable

Si buscas una figura que le dé un toque tierno a tu teatro de papel, Baby Saja es una opción ideal. Su apariencia adorable permite crear escenas divertidas junto a los Saja Boys o imaginar una pequeña presentación en la que se roba todas las miradas. Puedes elegir una plantilla de cuerpo completo o una versión más pequeña para colocarla en una esquina del escenario. También puedes agregar corazones, estrellas y pequeños micrófonos para darle una decoración inspirada en el K-pop.



6. Los Saja Boys en una sola plantilla

Si quieres que tu teatro de papel tenga una escena con todos los integrantes del grupo, puedes elegir una plantilla de los Saja Boys juntos. Esta propuesta es ideal para recrear una presentación musical o una competencia frente a HUNTR/X. Puedes colocar la figura grupal en el centro del escenario y acompañarla con pequeños elementos decorativos, como luces, estrellas y micrófonos de papel. Si prefieres que cada personaje pueda moverse de manera independiente, puedes buscar una plantilla que incluya a los integrantes por separado.

