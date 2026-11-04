3 ideas para hacer anillos luminosos de las KPop Demon Hunters

La película animada de KPop Demon Hunters se ha convertido en un auténtico fenómeno global intergeneracional. La historia de Rumi, Mira y Zoey es tan popular que saltó de la pantalla a los accesorios como anillos o pulseras, así como a los stickers e ilustraciones en tamaño real.

Si quieres llevar contifo el poder místico para reforzar la barrera Honmoon o simplemente buscas el accesorio aesthetic definitivo para tu próximo evento, los anillos con luz son una opción ideal.

A continuación, te presentamos 3 idea creativas y económicas para hacer anillos luminosos de las KPop Demon Hunters desde tu casa.

Noticias Bajío del 3 de noviembre 2026

3 ideas de anillos luminosos de las KPop Demon Hunters

El anillo Saingeom de Rumi

Consigue una base para anillo de metal plateado y un molde de silicón para joyería con formas geométricas angulares.

Mezcla resina UV con unas gotas de tinta traslúcida color magenta o morado y una buena cantidad de polvo de fosfato de estroncio.

Vierte la mezcla en el molde, cúrala bajo una lámpara UV por 2 minutos y pégala a la base del anillo con pegamento de alta resistencia.

El anillo Saingeom de Rumi

El anillo LED rítmico de Mira

Para este diseño, en lugar de pigmentos, utilizaremos tecnología real. Compra mini módulos LED táctiles o de vibración comunes en jugueterías.

El anillo LED rítmico de Mira

Modela la estructura exterior del anillo utilizando arcilla polimérica o de secado al aire, asegurándote de dejar un huevo para encajar en componente eléctrico. Píntalo con los colores insignias de Mira, sella con barniz y coloca el LED para que el anillo se encienda cuando muevas las manos.



El anillo de Shinkal de Zoey

Utiliza una lámina delgada de acrílico transparente o plástico encogible. Dibuja y recorta la silueta de un cristal afilado o runa coreana inspirada en las armas de Zoey.

El anillo de Shinkal de Zoey

Decora los bordes utilizando pintura acrílica fluorescente en tonos amarillo eléctrico neón. Hornea el plástico si estás usando la versión encogible para que se vuelva rígido y pégalo sobre una banda elástica o base de anillo transparente.

