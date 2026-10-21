Karla Salinas

¡De la cocina a las escritura! Hice la licenciatura en gastronomía internacional en el Centro Universitario Incarnate Word, pero por diversas situaciones del destino, ahora estoy en el mundo del periodismo. Tengo 6 años de experiencia en escritura y cobertura de eventos, colaborando en medios de gastronomía, turismo y farándula, logrando adaptarme a redactar notas de diversos temas con mucha facilidad. Recientemente culmine mi Máster en Periodismo de Viajes y Gastronomía en el School Travel of Journalism, mi aprendizaje sigue en constante crecimiento.