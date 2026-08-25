¿Por qué aparecen polillas en tu clóset y cómo ahuyentarlas para siempre con una especia aromática?

Abrir las puertas del armario para elegir tu suéter o abrigo favorito y descubrir polillas que dejan pequeños agujeros en la tela es una experiencia sumamente frustrante.

La mayoría de las personas asocian la presencia de insectos con la falta de limpieza general, pero las polillas de la ropa desafían esta regla por completo. Estos insecots voladores pueden colonizar los clósets más limpios y convertir tus prendas en su banquete personal.

La respuesta de la aparición de polillas en tu clóset tiene que ver con los materiales de tus prendas y las condiciones ambientales del espacio. Afortunadamente, existe una especia que te ayudará a ahuyentarlas sin sufrir los estragos de la naftalina.

¿Por qué aparecen polillas en tu clóset?

Las polillas adultas no comen ropa, los verdaderos destructores de tus prendas son sus larvas. Estos insectos buscan espacios oscuros, cálidos y sin corrientes de aire, además de un nivel leve de humedad, para depositar sus huevecillos microscópicos directamente sobre los textiles.

Las larvas necesitan de una proteína animal llamada queratina para poder desarrollarse. Por esta razón, una plaga de poilillas en el clóset atacará con prioridad los tejidos naturales como lana, cachemira, seda, plumas y algodón mezclado con sudor o restos de grasa cutánea.

Las larvas de las polillas adultas son las que se alimentan de textiles naturales en tu armario|Pexels: Egor Kamelev

La especia aromática que ahuyenta a las polillas de tu armario

Para aplicar un remedio casero para las polillas que sea seguro, elegante y contundente, el ingrediente estrella de tu alacena es el clavo de olor.

Esta especia posee una concentración altísima de eugenol, un químico natural con potentes propiedades insecticidas y un olor extremadamente penetrante.

Mientras que a los seres humanos el aroma del clavo puede evocarnos limpieza y calidez, para el sistema olfativo de las polillas resulta completamente intolerabe.

Colocar clavos de olor dentro de tu armario ayuda a ahuyentar a las polillas|Pexels: Ali Goode

Al colocar un poco de este condimento dentro de tu armario, las hembras adultas evitarán ingresar o depositar sus huevecillos debido a esta fragacia, logrando eliminar a los insectos de forma definitiva de tus espacios personales.

Puedes colocar el clavo dentro de saquitos de tela a los que les colocarás un puñado de la especia, con una cucharada de arroz, para absorber la humedad de tu armario.

