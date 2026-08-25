Ni pastillas ni almohadas especiales... así puedes dormir mejor

En el amplio mundo de los remedios caseros, se recomiendan muchas infusiones y tés naturales para el beneficio general del cuerpo. Aunque siempre se advierte para consumir con moderación y responsabilidad, se indica que el té de hojas de guanábana es muy bueno para dormir mejor. Si tienes ciertos problemas de insomnio, podrías probar con esta bebida y esperar un buen resultado.

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¿Por qué se recomienda el té de hojas de guanábana para dormir?

Aunque uno de los principales objetivos de los que toman este té tiene relación con su forma de dormir, también se habla de aportes antiinflamatorios y analgésicos, sobre todo para personas que padecen artritis. Incluso hay personas que aseguran verse beneficiadas por las propiedades anticancerígenas y prevenir enfermedades crónico degenerativas como la diabetes… pues esta bebida ayuda a regular el azúcar en el cuerpo.

Pero en el aspecto del estrés y la ansiedad o circunstancias que afectan el dormir de las personas, se recomienda ampliamente este té de hojas de guanábana. Gracias a sus efectos relajantes, se logra un bienestar general y tranquilizante que resulta bastante efectivo.

En modo conclusión, esto se habla de los beneficios de las hojas de guanábana:

Las hojas de guanábana tienen efectos antioxidantes

La guanábana es antidiarreica y antibacterial

Ayuda con el insomnio por sus efectos relajantes

Si presentas distensión abdominal, servirá al consumir ciertos alimentos

Aporta en general al fortalecimiento del sistema inmune

¿Cómo preparar té de hojas de guanábana para dormir mejor?

Ingredientes

Para una jarra de litro, se recomiendan 7 hojas de guanábana… frescas o secas

Un litro de agua

Miel natural

Hojas de hierbabuena (si así lo deseas)

Modo de preparación

Lava perfectamente las hojas de hierbabuena y guanábana

En una olla aparte pon el agua a hervir

Cuando el agua hierva, agrega las hojas de guanábana y pon la flama a fuego bajo para dejar así 5 minutos

Posteriormente apagarás el agua y dejarás un par de minutos extras reposando el líquido

Ya así puedes servirlo en una jarra, pasarlo a una taza y disfrutar el té de hojas de guanábana con un poco de miel como endulzante