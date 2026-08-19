ÚLTIMA HORA: Sheila Velázquez es la novena eliminada de Survivor México La Reliquia En Llamas

Hoy, martes 18 de agosto, la novena eliminada de Survivor México La Reliquia en Llamas fue Sheila Velázquez del reality, otra de las sobrevivientes que durante varias semanas logró mantenerse, acercándose a la gran final después de participar en varias disputas, peleando por su permanencia.

¿Quién fue la eliminada de Survivor México?

Sheila Velázquez era conocida por ser una habitante de la CDMX de 41 años y mamá de 3 hijos, se destacaba por ser parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla de Baz, pero en sus días libres aprovechaba para vender comida para tener un ingreso extra. Hace 11 años sufrió el fallecimiento de su esposa, demostrando lo que puede impulsarla.

Aunque la sobreviviente padece de asma, durante cada uno de los circuitos se encargó de demostrarnos lo que era capaz de hacer con la finalidad de obtener la victoria en múltiples enfrentamientos con otros sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas.

Lamentablemente, no fue suficiente para obtener la victoria, ya que en el concejo tribal, los sobrevivientes más votados fueron Anahí y Sheila, quienes tuvieron que enfrentarse para ganar su permanencia. Después de varios minutos de resistencia para cumplir la prueba, Anahí salió victoriosa.

Finalmente, Sheila Velázquez fue despedida por Warrior, apagando formalmente la antorcha, despidiéndose de todos y dejando la isla oficialmente el martes 18 de agosto. Recibe abrazos de todos sus compañeros, un gran momento para ella.

¿Dónde puedo ver Survivor México?

Recuerda que estamos en las últimas semanas para que no te pierdas quiénes van a ser los siguientes eliminados. La gran final se realizará el domingo 23 de agosto del 2026.

No te pierdas las transmisiones en vivo de Survivor México La Reliquia en Llamas desde el sitio web de Azteca UNO y en la app de TV Azteca en Vivo, o directamente en la señal de Azteca Uno. Y el domingo de la gran final, la transmisión va a iniciar desde las 6.