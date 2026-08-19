TV Azteca te lleva al cine a ver COYOTE VS ACME. ¡Aquí toda la información!

¿Te gustaría vivir una noche increíble en el cine? TV Azteca tiene pases dobles para que disfrutes de una función espectacular de la película COYOTE VS ACME el próximo domingo 23 de agosto a las 12:00 p. m. en Cinépolis Miyana CDMX.

¡Participar es muy fácil! Llena el siguiente formulario y si eres uno de los primeros en registrarte, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti, recuerda que es importante colocar el nombre de las dos personas que asistirán a la función.