Si deseas que desaparezcan las caries y el sarro... haz esto en la noche

Los malos hábitos de higiene bucal pueden desencadenar problemas bastante serios, por eso se recomienda no dejar de limpiarse con hilo dental cada noche. Si no se realiza esto (junto con una correcta limpieza) es muy posible que se forme sarro y con miras al futuro… caries. Por ello, esto es lo que debes hacer y también se te explicará cómo.

¿Por qué es vital usar hilo dental para limpiar tus dientes cada noche?

Desde pequeños se hace un llamado para lavarse los dientes al menos 3 veces al día. Incluso se hacían campañas de parte del sector salud para enseñar cómo y cuándo cepillarse los dientes. Sin embargo, eso es lo básico, pues la acción que ayudará a prevenir situaciones más serias es la ejecución del hilo dental.

Expertos como Tenika Patterson del Cleveland Clinic indican que el aplicado del hilo dental en la noche y en la mañana, puede marcar una gran diferencia. Esta acción permite un limpiado donde el cepillo de dientes no llega… incluso de manera más profunda que un irrigador. Por ello, cepillarse con pasta con flúor y el uso de un cepillo extra suave son otros consejos para ayudar a conseguir la limpieza ideal.

En ese sentido, el último consejo que dan la experta y este sitio especializado en higiene bucal, son indicaciones para realizar de la mejor forma la limpieza con el hilo dental. Esta se logra envolviendo el hilo en forma de C alrededor del diente y así deslizarlo de arriba hacia abajo.

¿Qué provoca no usar hilo dental en la noche y en las mañanas?

En general tener malos hábitos para la salud bucal pueden atraer conflictos severos para el bienestar. Se pueden generar sarro, lo cual alberga bacterias y genera inflamación en las encías. Si no se trata en un primer momento, podría generarse gingivitis y en los casos más graves periodontitis.

Ante eso, seguir los consejos de este artículo mantendrán una correcta salud de las personas, pues están cubriendo el mínimo y más. Por ello presta atención, sé constante y cuida tu boca para no tener malas experiencias por descuidos al mantenerla limpia.