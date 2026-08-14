¡Checa la LISTA COMPLETA de los eliminados de Survivor México La Reliquia en Llamas!

Survivor México La Reliquia en Llamas entró a su penúltima semana de competencia con las emociones más al límite que nunca : luego de la Fusión de Tribus que puso a los sobrevivientes a prácticamente dormir al lado de sus rivales, las eliminaciones se convirtieron en un intrigante tema de conversación en redes sociales.

Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 13 de agosto

¿Quiénes han salido ELIMINADOS de Survivor México La Reliquia en Llamas hasta hoy?

El Juego por la Extinción de este jueves 13 de agosto dejó a la audiencia con la boca abierta luego de que Sebastián Yate decidiera, de la forma más inesperada posible, "dejarse perder" en el reto para ya no seguir en la competencia de forma voluntaria.

Warrior paró el juego de inmediato al ver que Sebas dejaba caer sus torres para que su rival, Anahí, obtuviera la ventaja; esto, claro, derivó en una decisión terminante: la llama de Sebas se apagó en las playas de Survivor y él se convirtió en el QUINTO ELIMINADO de Survivor México La Reliquia en Llamas .

Con esta controvertida eliminación, la lista de sobrevivientes que no lograron superar el reto de Survivor México La Reliquia en Llamas ha quedado así hasta el momento:

Azalia

Erick Castro

Bobby Larios

Rey Grupero

Viviann Baeza

Sebastián Yate

¡No te pierdas los últimos capítulos de Survivor México La Reliquia en Llamas, pues Warrior confirmó que habrá dinámicas de eliminación más seguidas y extremas, por lo que sólo LOS MEJORES lograrán llegar a la final!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tiene transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia, Erick Castro, Bobby Larios, Viviann Baeza, Sebastián Yate y Rey Grupero la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: