Para qué sirve meter la cara en agua con hielo y por qué los expertos en belleza lo recomiendan

En los últimos años, el cuidado de la piel ha sido un tema que ha tomado relevancia, gracias a expertos en la piel como dermatólogos o en maquillaje, pues hoy en día existen varios productos o remedios caseros que ayudan a tener un cutis reluciente. ¿Has escuchado sobre los beneficios que tiene meter la cara en agua con hielo por las mañanas? Aquí te contamos todo lo que puedes lograr en la piel al hacer este tipo de remedio que es recomendado por muchos especialistas.

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¿Para qué sirve meter la cara en agua con hielo?

Hoy en día, muchos influencers llevan en práctica meter la cara en agua con hielos; sin embargo es un remedio casero para la piel del cual muchas personas han hecho un hábito desde hace muchos años, debido a que tiene grandes beneficios a largo y corto plazo. El ice facial o el baño de hielo facial es buenísimo para el cuidado de la piel, ya que reduce la inflamación del rostro al momento, es por eso que es recomendable hacer esta rutina una vez al despertar.

Otro de los grandes beneficios que lograrás ver al instante es la reducción de poros, pues la temperatura del agua ayudará a que se cierren y también la disminución de la piel grasa.

Especialistas y expertos en el cuidado de la piel recomiendan meter la cara en agua con hielo

Más allá de que influencers y famosos lleven a cabo este tipo de hábito en su rutina diaria, los especialistas en el cuidado de la piel recomiendan esta práctica para aumentar el flujo sanguíneo llevando así nutrientes y oxígeno a la piel, lo que le da automáticamente un efecto saludable e hidratado.

Por otra parte, también es bueno para reducir el acné y el aspecto rojo de los granos del cutis al estimular el sistema linfático drenando el exceso de las toxinas y el líquido de la cara.

La dermatóloga Desi Lapi, experta en el cuidado de la piel recomienda este remedio; sin embargo, sugiere hacerlo solo de 10 a 15 segundos para no lastimar la piel, pues de lo contrario podría sufrir quemaduras al estar en una temperatura fría extrema.