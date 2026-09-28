5 posters ideales de Jinu para crear y regalar a una fanática de Las Guerreras K-Pop

Las manualidades no solo son una forma de expresión artística sino que son una opción muy versátil para crear recuerdos o regalos especiales. Con la aplicación de diversas técnicas y el uso de distintos materiales, se pueden crear objetos para diversos usos.

Ivonne Montero ROMPE EN LLANTO al ser elegida como la “Peor Peón” por Kunno

Por lo general, esta práctica se enfoca en la creación de objetos decorativos por lo que cada proyecto invita a darle forma a lo que próximamente embellecerá un espacio de tu casa o de algún ser querido.

Manualidades al estilo K-Pop

Es por lo señalado que las manualidades que presentamos a continuación tienen el objetivo de permitir el diseño de posters inspirados en un personaje que aparece en la película Las Guerreras K-Pop. Se trata de Jinu, el líder de Los Saya Boys, la boyband enemiga de las protagonistas de la historia.

Aunque el rol de Jinu es el de un villano, entre los espectadores que se volvieron fanáticos de Las Guerreras K-Pop existen muchos que han demostrado su simpatía por el vocalista de Los Saya Boys. Es por eso que hacerles un presente relacionado al personaje suena tentador.

¿Cómo hacer posters de Jinu?

Si estás buscando sorprender a una fanática de Las Guerreras K-Pop, los posters hechos a mano son el regalo perfecto. En esta oportunidad, Jinu, con su carisma y estilo visual inconfundible, es la inspiración ideal para las 5 manualidades que se detallan a continuación para poder diseñar posters increíbles:

Póster "Neón & Acrílico"

Manualidad: Imprime la silueta o retrato principal de Jinu en blanco y negro o tonos desaturados. Luego, usa pinturas acrílicas neón (rosa, violeta o azul cian) para pintar a mano los trazos de luz, el micrófono y los detalles del vestuario.

Toque final: Pega tiras de cinta adhesiva brillante (washi tape) en los bordes para darle un marco moderno.

Collage "K-Pop Journaling" en Multicapa

Manualidad: Sobre una cartulina Kraft o rígida, combina fotos impresas de Jinu en distintas épocas, recortes de revistas, pegatinas de letras para formar su nombre y tipografía coreana.

Toque final: Agrega encaje, recortes de papel periódico, sellos de tinta y notas escritas a mano con frases o versos de sus canciones.

Póster Estilo "Photocard Gigante" en 3D

Manualidad: Pega la imagen central de Jinu sobre un cartón pluma (foam board) para darle grosor. Recorta la figura y colócala sobre un fondo de color pastel usando cinta de espuma de doble cara para generar un efecto 3D flotante.

Toque final: Decora los bordes del póster con pegatinas holográficas de estrellas, corazones y marquetería estilo toploader decorado.

Póster Ilustrado con Acuarela y Pan de Oro

Manualidad: Realiza o imprime una ilustración tipo boceto a línea de Jinu sobre papel de acuarela. Aplica manchas suaves de acuarela en tonos pastel para el fondo y el cabello.

Toque final: Aplica pegamento especial (mordiente) y láminas de pan de oro o plata en accesorios, joyería o destellos alrededor de su rostro para un acabado refinado.

Póster Interactivo "Marco de Cristal / Galaxia"