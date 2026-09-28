Cómo hacer manualidades de las Guerreras KPop con el cartón que ya no usas

El cartón que suele quedar en casa después de recibir paquetes o productos puede convertirse en una materia prima para crear objetos originales. En lugar de desecharlo, es posible aprovecharlo para realizar manualidades inspiradas en Las Guerreras K-pop.

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Con pocos materiales y un poco de creatividad, se pueden crear diferentes propuestas para decorar espacios o pasar un momento entretenido. Estas ideas también son una forma sencilla de reutilizar elementos cotidianos y darles una nueva función.

¿Quiénes son Las Guerreras K-pop?

Las Guerreras K-pop son las protagonistas de KPop Demon Hunters, una película animada que combina música, acción y fantasía. La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres integrantes de un exitoso grupo de K-pop que llevan una doble vida: mientras se presentan frente a miles de fanáticos, utilizan sus habilidades para proteger al mundo de amenazas sobrenaturales. Cada una tiene una personalidad y un talento particular que complementan al grupo. La producción se inspira en elementos de la cultura popular surcoreana, el universo de los grupos musicales y las historias de cazadores de demonios, creando una propuesta dirigida principalmente al público juvenil.

¿Cómo hacer manualidades de Las Guerreras K-Pop con cartón?

El cartón que ya no utilizas puede convertirse en la base de diferentes manualidades inspiradas en la estética de Las Guerreras K-Pop. Con materiales fáciles de conseguir y algunos elementos decorativos, es posible crear accesorios originales para jugar, decorar o recrear el estilo de las protagonistas.

Hombreras de guerrera

Para crear hombreras, recorta dos piezas de cartón con forma curva y agrega varias capas más pequeñas para simular placas de armadura. Pega cada pieza y deja secar antes de pintarlas. Puedes utilizar tonos plateados, dorados o negros y sumar detalles de colores para conseguir un acabado llamativo. Para sujetarlas, añade cinta o elásticos en la parte inferior.

Micrófono de diadema

Con cartón fino puedes elaborar una diadema inspirada en los micrófonos que utilizan las artistas de K-Pop. Corta una tira para colocar alrededor de la cabeza y agrega pequeños círculos de cartón a los costados. Para representar el micrófono, utiliza una tira enrollada y una pequeña pieza en uno de sus extremos. Finalmente, decora todo con pintura y detalles brillantes.

Escudo decorativo

Otra opción es crear un escudo inspirado en la estética de Las Guerreras K-Pop. Dibuja una silueta sobre cartón grueso, recórtala y agrega piezas más pequeñas para generar relieve. Después, puedes cubrir los bordes con papel y pegamento, dejar secar y pintar la superficie con los colores que prefieras.