5 plantillas de actividades de los Saja Boys de Kpop Demon Hunters para descargar e imprimir gratis
Lleva la magia de Kpop Demon Hunters directo a tu hogar con estas plantillas de actividades de los Saja Boys listas para descargar e imprimir.
¡La fiebre de Kpop Demon Hunters no cesa! Ha pasado más de un año desde que la cinta de las Guerreras Kpop llegó a plataformas de streaming. Desde entonces, no ha hecho más que acumular éxitos y sumar millones de fans alrededor del mundo. Si en tu hogar aún reina esta manía por la película de las HUNTER/X, aquí te compartimos 5 plantillas de actividades de los temidos Saja Boys, listas para descargar e imprimir. ¡Así que prepárate para pasar horas de diversión en casa!
También te puede interesar: 5 plantillas de los Saja Boys y las Guerreras K-Pop juntos para imprimir y colorear
5 plantillas de actividades de los Saja Boys para jugar y entretener a los fans de Kpop Demon Hunters
Desde plantillas para colorear hasta divertidos juegos de vestir y memoria… ¡Checa estas 5 plantillas de actividades de los Saja Boys, perfectas para entretener a cualquier fan de las Guerreras Kpop!
- Saja Boys para colorear: Esta plantilla para colorear cuenta con los Saja Boys en su emblemática versión demoníaca. Este tipo de actividades es ideal para que los más pequeños desarrollen la motricidad de los músculos pequeños en manos, dedos y muñecas, además de estimular la creatividad y promover la concentración.
- Saja Boys versión kawaii para colorear: Teniendo en cuenta los beneficios de las actividades para colorear en la motricidad fina, aquí te compartimos otra plantilla de los Saja Boys, lista para descargar e imprimir. A diferencia de la primera, esta cuenta con los chicos en una versión súper linda y kawaii.
- Memorama: ¡Los juegos de memoria son perfectos! Este tipo de actividades no sólo sirven para entretener a los más pequeños, sino que también son ideales para entrenar al cerebro al retener y recuperar información en poco tiempo, lo que estimula la memoria a corto y mediano plazo, además de contribuir al razonamiento lógico desde muy temprana edad. Aquí una plantilla de memorama de los Saja Boys.
- Preguntas y sopa de letras: Esta plantilla es perfecta para los más grandes, pues cuenta con toda una serie de preguntas sobre Jinu, el líder de los Saja Boys; además de ofrecer una breve descripción del mismo. Lo mejor de todo es que también ofrece una pequeña sopa de letras con palabras que caracterizan al personaje.
- Muñecos de papel: Se trata de una de las actividades preferidas de los pequeños. Con tan sólo una impresión, los niños pueden pasar horas de diversión vistiendo a sus personajes favoritos. Si bien cada Saja Boy cuenta con su propio estilo, esta plantilla permite combinar outfits y accesorios. ¡El chiste es dejar volar la imaginación!