Prepara un delicioso pan de muerto relleno de fresas con crema con esta guía paso a paso

Se acerca el Día de Muertos por lo que uno de los clásicos infaltables es el pan de muerto que podemos encontrar en diversas presentaciones. Los pasteleros han ido innovando por lo que podemos encontrar una versión rellena de fresas con crema que es muy solicitada.

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Aquí se obtiene una combinación de masa tradicional, aromatizada con azahar y mantequilla que se complementa con crema batida y fresas frescas. Es una gran opción si lo que buscas es suavidad, dulzura y un contraste de texturas.

¿Cómo preparar esta versión de pan de muerto?

Ingredientes para preparar pan de muerto relleno de fresas con crema

Para 2 panes medianos (o 1 grande):

Para la masa:



500 g de harina de trigo

100 g de azúcar

90 g de mantequilla a temperatura ambiente

3 huevos

15 g de levadura seca

1/2 taza de leche tibia

1/4 taza de agua de azahar (o esencia de azahar)

1 pizca de sal

Ralladura de 1 naranja

Para el relleno:



250 ml de crema para batir (fría)

2-3 cucharadas de azúcar glass

200 g de fresas frescas, lavadas y rebanadas

(Opcional) 2 cucharadas de mermelada de frutos rojos

Para decorar:



Mantequilla derretida

Azúcar

Procedimiento

Prepara la masa tradicional

Tienes que disolver la levadura en leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejar reposar 10 minutos hasta que se espume. Mientras en un bowl grande, mezcla la harina, el azúcar, la sal y la ralladura de naranja. Haz un hueco al centro y agrega los huevos, la mantequilla, el agua de azahar y la levadura activada.

Luego vas a mezclar y amasar durante uno 1'-15 minutos para obtener una masa suave y elástica. Si notas que está muy pegajosa agrega un poco de harina. Haz una bola, cúbrela con un paño y deja reposar por una hora en un lugar cálido.

Da forma al pan de muerto

Lo siguiente es dividir la masa en dos partes o una grande. Guarda una pequeña porción para hacer los huesitos y la bolita central. Forma dos bolas con la masa principal y agrega lo detalles. Deja reposar 30 minutos más para que esponje.

Hornea y decora

El horno debe haber sido precalentado a 180°C y hornea los panes durante 25-30 minutos, hasta que estén dorados. Vas a sacar del horno, barniza con mantequilla derretida y coloca azúcar mientras está tibio.

Prepara el relleno de fresas con crema

Bate la crema fría con el azúcar glass hasta que forme picos firmes. Lava y rebana las fresas. Si deseas, mezcla con un poco de mermelada para potenciar el sabor.

Rellena el pan de muerto

Por último, tienes que cortar tu pan de muerto por la mitad y colocar una capa importante de crema batida. Agrega las fresas y cubre con la otra mitad. Ya está listo para disfrutar.