Los cortes de cabello mariposa se han convertido en el rey absoluto de los salones de belleza gracias a su capacidad única para transformar por completo el movimiento de la melena.

Al llegar a los 40 años, muchas mujeres buscan un estilo que inyecte vitalidad, ligeresa y volumen al cabello, el cual suele perder densidad de forma natural con el paso del tiempo.

La magia de este corte a una edad madura radica en su efecto contouring óptico. Al jugar con diferentes longitudes fluidas, las capas superiores imitan el aleteo de una mariposa, logrando enmarcar los pómulos.

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5 cortes de cabello mariposa para mujer de 40 años

Corte mariposa clásico

Mantiene una base larga por debajo de los hombros con dos longitudes muy marcadas: la primera capa corta cae a la altura de la barbilla y el resto se desliza en cascada. Aporta un volumen espectacular que camufla la pérdida de densidad y suaviza las líneas de expresión.

Corte mariposa clásico|Pinterest

Butterfly cut mediano o lob mariposa

Es una versión adaptada para las melenas que descansan justo sobre la clavícula. Las capas frontales se desfilan suavemente desde los pómulos hacia las puntas, creando un marco perfecto que alarga visualmente el cuello y ofrece una apariencia pulcra, moderna y de bajo mantenimiento.

Butterfly cut mediano o lob mariposa|Pinterest

Corte mariposa con flequillo cortina largo

Integra un flequillo abierto estilo cortina que se fusiona de manera orgánica con las primeras capas del corte a los costados de los ojos. Es una opción sumamente favorecedora y elegante para disimular las arrugas de la frente y desviar toda la atención hacia la mirada.

Corte mariposa con flequillo cortina largo|Pinterest

Corte mariposa texturizado para cabello fino

Diseñado específicamente para melenas delgadas, este estilo realiza capas internas invisibles que elevan la raíz sin adelgazar las puntas. Al peinarlo, el cabello duplica su cuerpo de forma inmediata, logrando un movimiento orgánico y un aspecto saludable.

Corte mariposa texturizado para cabello fino|Pinterest

Corte mariposa suavizado para melenas lacias

En lugar de capas extremadamente marcadas que requieren mucho peinado, esta variante desfila sutilmente los contornos del rostro de manera integrada. Permite que el cabello lacio mantenga su caída natural e impecable pero con un extra de movimiento y frescura muy sofisticado.