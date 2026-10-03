Los números de la suerte de los signos hoy sábado 3 de octubre de 2026
Conoce cuáles son los números de la suerte de los signos del zodíaco hoy sábado 3 de octubre de 2026, así como el mensaje especial que el universo les manda
Las corrientes de la astrología y los secretos de la numerología se fusionan por completo en esta jornada de sábado 3 de octubre para brindarnos los números de la suerte de cada uno de los doce signos del zodíaco.
El mensaje general del universo para hoy es una invitación clara a la introspección, no temas reabrir carpetas que creías cerradas si esto te ayuda a sanar y liberarte de cargas antiguas.
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Los números de la suerte de los signos de hoy sábado 3 de octubre
- Aries
El universo te obliga a mirar de frente tus verdaderos deseos; suaviza tus impulsos y no gastes dinero que aún no posees.
Números de la suerte: 09, 17 y 44.
- Leo
Una fuerte tensión de poder puede desafiar tus decisiones; escucha tu voz interna y evita intentar controlarlo todo por la fuerza.
Números de la suerte: 14, 66 y 78.
- Sagitario
El cosmos te invita a replantear tus deseos de libertad e independencia dentro de tus relaciones afectivas sin sacrificar tu esencia.
Números de la suerte: 07, 26 y 34.
- Tauro
Tu planeta regente inicia su marcha atrás; una relación afectiva p sociedad entra en revisión profunda. No fuerces nada.
Números de la suerte: 06, 22 y 31.
- Virgo
Tu perfeccionismo se suaviza hoy para permitirte ver la belleza en lo simple.
Números de la suerte: 08, 20 y 36.
- Capricornio
Los astros te presionan a afrontar temas afectivos pendientes. Actúa con total calma, prudencia y no alteres tus planes iniciales.
Números de la suerte: 23, 65 y 98.
- Géminis
Venus retrógrado te invita a revisar la manera en que expresas tu cariño.
Números de la suerte:03, 18 y 40.
- Libra
Tu regente frena su curso; el horóscopo te aconseja mirar con lupa tus promesas de pareja.
Números de la suerte: 02, 24 y 39.
- Acuario
Te esperan sorpresas e imprevistos en tu rutina, pero una gran racha de ganancias inesperadas.
Números de la suerte: 18, 74 y 90.
- Cáncer
Tu gran sensibilidad te impulsará a analizar qué vínculos nutren tu alma y cuáles te drenan; pon límites sanos.
Números de la suerte: 05, 14 y 27.
- Escorpio
Viejas memorias sentimentales y verdades reprimidas salen a la superficie.
Números de la suerte: 11, 28 y 41.
- Piscis
La energía cósmica exalta al máximo tu intuición.
Números de la suerte: 04, 15 y 29.