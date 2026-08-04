¿Qué es la técnica del marinating y cómo logra que tu base de maquillaje luzca idéntica a tu piel?

El principal desafío al aplicar una base de maquillaje de cobertura media o alta es evitar el "efecto máscara" o el aspecto acartonado. La técnica de marinating consiste en una buena preparación de la piel, así como en dejar reposar los productos sobre el rostro para que se fusionen de forma natural con los aceites y la temperatura propia.

El resultado que se obtiene es un acabado súper realista que abandona el aspecto acartonado o excesivamente pulido, logrando un efecto de "segunda piel".

¿Qué es la técnica del marinating?

Este tipo de look nos ayuda a dejar atrás las texturas pesadas y las capas evidentes que delatan que llevamos cosméticos. Si consigues dominar el arte del "marinado", la base deja de sentarse por encima de la dermis y pasa a mimetizarse por completo con ella.

Este truco se ha hecho viral en las redes sociales porque optimiza la hidratación y el asentamiento para garantizar que tu cutis se vea luminoso, fresco y completamente integrado durante todo el día.

Las técnicas de maquillaje marinating ayudan a tener una base que se mimetice con la piel|Pinterest

¿Cómo conseguir que tu base de maquillaje luzca idéntica a tu piel?

Prepara el lienzo con marinado de hidratación

Limpia tu cara y aplica contorno de ojos y bálsamo labial. Después, aplica una bruma refrescante y capas de suero de ácido hialurónico, espera unos 20 minutos antes de colocar los cosméticos.

Aplica base con moderación

Utiliza una cantidad mínima de base de acabado natural o satinado en el centro del rostro y difumínala hacía afuera. Trabaja con una capa fina, usando una esponja húmeda.

Técnica de marinado para maquillaje natural|Pinterest

Dale tiempo al corrector

Coloca el corrector solo en las zonas necesarias y, déjalo reposar de uno a dos minutos. Esto aumenta su cobertura de forma más orgánica.

Permite el asentamiento natural antes de sellar

Espera unos minutos después de aplicar los productos en líquido o en crema, para al final sellar con el polvo.

Fija con una sola pulsación de polvo

Cuando tu maquillaje ya se haya mezclado con los aceites naturales de tu piel, sella únicamente las zonas estratégicas, como la zona T, con polvo translúcido una sola vez.