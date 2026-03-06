Los 5 cortes de pelo con volumen que marcan tendencia esta primavera

Estamos muy cerca de que llegue la primavera por lo que los cambios de look no solo en la vestimenta sino también en el cabello. Los cortes de pelo vienen a acompañarte para lucir fresca y cómoda.

Para esta temporada debes optar por los aires nuevos y sofisticados. Es el momento ideal para dar un giro a nuestra imagen, es por esto que te vamos a contar las mejores de cortes de pelo que están en tendencia.

¿Cuáles son los cortes de pelo en tendencia?

Flowing midi

El flowing midi es un corte también conocido como long bob. Se trata de un corte por encima del pecho que se acostumbra a llevar liso o con ondas suavizadas. La naturalidad es importante para obtener un cabello sano, brillante yun movimiento limpio y real, acorde con el aire natural que le caracteriza.

Los bobs

Los cortes bob son una gran opción y no pasan de moda. Dentro de este grupo los que más se destacan son:



Clavicut: Se trata de un bob algo más largo del clásico, llega hasta la altura de la clavícula, aportando equilibrio y permitiendo llevar ondas o recogidos.

Laser Line Bob: Este es un corte recto y preciso que cuenta con un hermoso brillo, el protagonista es el cabello.

Silk Bob: Este otro corte es muy parecido al anterior pero la principal diferencia está en que se lleva detrás de la oreja, siendo uno de los peinados más fáciles de mantener.

Butterfly

Luego nos encontramos con el corte mariposa que consta de una melena larga y escalada de forma gradual, que aporta mucha naturalidad, volumen y dinamismo. Además, puedes añadir un flequillo tradicional o cortina.

Shaggy

Este es un corte volumen, escalado y con movimiento. Se destaca por ser un estilo desordenado y rebelde. Es ideal para que puedas lucir cómoda sin perder la elegancia.