Así puedes hacer la mascarilla de avena anti acné: es casera y con ingredientes naturales

La mascarilla de avena antiacné se ha vuelto muy popular en redes sociales , y no es para menos: tiene grandes beneficios para la piel del rostro. Si te has preguntado qué ingredientes lleva y cómo prepararla, pero no sabes por dónde empezar, aquí te compartimos una receta recomendada por expertos.

Cómo se hace la mascarilla de avena con miel o leche para el acné

Para mantener una piel saludable, Vogue recomienda la mascarilla de avena combinada con miel o leche. Ambos son ingredientes caseros y naturales que ayudan a regenerar la dermis. Solo debes aplicarla dos o tres veces por semana, preferentemente por la noche. Sigue estos pasos:

Cocina en agua una porción de avena.

Deja enfriar (también puedes usarla tibia).

Machácala en un recipiente y agrega miel o leche.

Mezcla hasta formar una pasta uniforme.

Aplica sobre la piel del rostro.

Deja actuar de 10 a 15 minutos.

Enjuaga con agua fría.

¿Para qué sirve la mascarilla de avena?

Los beneficios de aplicar esta mascarilla son varios: absorbe y elimina las impurezas de la piel, además de limpiar e hidratar a profundidad.

De acuerdo con Vogue, una de las ventajas más importantes de la avena en el rostro es que ayuda a controlar el pH, evitando la aparición de acné provocado por el exceso de sebo y el brillo característico de la piel grasa.

Usa la avena en tus mascarillas como ingrediente principal.|(ESPECIAL/Grok AI)

Asimismo, según Byrdie, la avena tiene una larga historia en el tratamiento de diversas afecciones cutáneas gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas.

No por nada es uno de los ingredientes más utilizados en jabones y productos cosméticos.

De hecho, también puedes usar avena para preparar otras mascarillas, como la de manzana o la de bicarbonato de sodio; esta última es ideal para limpiar los poros y eliminar puntos negros. ¿Cuál vas a probar primero?

¿Por qué debes lavarte la cara con agua fría o tibia cuando te pones mascarillas?

Enjuagarse con agua tibia o fría después de usar una mascarilla ayuda a aque la piel elimine más rápido las impurezas. La baja temperatura ayuda a reducir la inflamación y cerrar los poros, maximizando el efecto de la mezcla natural.