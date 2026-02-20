Así puedes hacer las pestañas wispy con efecto gato y volumen: te verás hermosa y chic

Las pestañas wispy con efecto ojo de gato y volumen son una técnica avanzada de extensiones con abanicos de volumen, diseñadas con largos y grosores variados para lograr un look texturizado y felino. Cada vez son más populares; incluso en TikTok se han vuelto virales.

Según el portal de belleza Stacy Lash, las pestañas ojo de gato buscan alargar la forma del ojo, aumentando gradualmente la longitud de las extensiones desde el lagrimal hacia el exterior. Son atractivas y misteriosas porque combinan el efecto wispy —con ese acabado ligeramente despeinado— con una mirada más alargada y mayor densidad.

Si quieres hacerte unas como estas, aquí te explicamos cómo lograrlas paso a paso para alargar la mirada sin perder naturalidad .

Para realizarlas, necesitas extensiones con curvatura C o D y grosores de entre 0.03 y 0.07 mm. También adhesivo especial para pestañas, pinzas, parches, cepillo y shampoo para pestañas. Una vez que tengas todo listo, sigue estos pasos:

Paso a paso para hacer las pestañas tipo wispy ojo de gato con volumen

Lava las pestañas naturales con shampoo especial. Seca completamente. Coloca los parches debajo de los ojos. Aísla siempre una pestaña natural antes de aplicar una extensión.

El efecto ojo de gato significa que las pestañas van aumentando de tamaño hacia la parte externa. Por ejemplo, de mapa (de lagrimal a esquina externa):

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm (parte más externa)

¿Qué es un abanico en las pestañas?

Son 3, 4, 5 o hasta 6 extensiones ultrafinas abiertas en forma de abanico.

Mira el paso a paso para hacer el abanico:

Toma varias fibras finas (ejemplo 0.05). Ábrelas ligeramente en la punta formando una base cerrada y una parte superior abierta. Sumerge solo la base en el pegamento. Coloca el abanico sobre una pestaña natural aislada.

Las pestañas efecto wispy le dan volumen a los ojos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo hacer el efecto wispy (los picos)

El wispy se logra combinando abanicos de volumen y pestañas más largas colocadas estratégicamente:

Primero crea una base uniforme con abanicos. Después coloca “picos” usando extensiones 2 o 3 mm más largas que el resto.

Es decir, si tu base externa es de 12 mm, los picos serán de 14 o 15 mm. Coloca esos picos separados entre sí, no en todas las pestañas. Esto crea el efecto despeinado y ligero.

Cómo hacer el efecto volumen

Aquí no se coloca una sola extensión por pestaña, sino un abanico.

¿Qué tipo de ojos combinan con las pestañas tipo ojo de gato?

Las pestañas estilo ojo de gato quedan bien con la forma de los ojos redondos, especialmente si se hacen esponjosas y plumosas, según destaca Bosque Beauty. En cambio, si tienes los ojos caídos, entonces el efecto cat-eye te hará ver más vibrante.