La pared arriba del espejo puede convertirse en una zona útil sin necesidad de llenar toda la habitación con muebles. Estantes, láminas, pequeños objetos y ganchos crean una composición alrededor de la pieza principal para aprovechar cada espacio vacío del dormitorio. Mientras que con estas 5 ideas bonitas puedes ocupar el espacio debajo de la ventana en casas pequeñas.

Una repisa o estructura que soporte accesorios necesita anclajes adecuados para el tipo de muro y para la carga prevista. Mientras que las soluciones de almacenamiento mural liberan espacio del suelo y adaptan la organización a las necesidades de cada habitación de la casa, donde puedes aplicar estas 5 ideas para convertir la zona junto al sofá en almacenamiento auxiliar.

Qué colgar arriba del espejo del dormitorio: 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio vacío|IA

Esto puedes colgar arriba del espejo del dormitorio

1. Una repisa larga de madera: Una balda horizontal puede ocupar la franja superior del espejo y servir para colocar piezas pequeñas como marcos, libros, una planta decorativa o cajas.

2. Dos repisas pequeñas: Si el espejo es vertical, dos baldas cortas pueden distribuir los objetos a los lados de la parte superior sin crear una franja horizontal demasiado pesada. Las repisas abiertas también modifican la decoración con facilidad y mantienen a la vista los artículos de uso frecuente.

3. Fotografías: En lugar de una sola pieza grande, el espacio puede reunir tres o cuatro marcos pequeños con fotografías o ilustraciones. Esta opción aprovecha una superficie estrecha y mantiene una composición visual alrededor del espejo.

4. Planta colgante: Una especie de interior colocada en una maceta suspendida puede aportar volumen a una zona que normalmente queda sin uso. Cabe mencionar que la maceta necesita un punto de fijación adecuado y debe mantenerse fuera del área de apertura de puertas o ventanas.

5. Barra de ganchos o un organizador mural: Si la prioridad es utilizar el espacio para almacenar objetos pequeños, una estructura con ganchos puede transformar la pared en una zona para accesorios.