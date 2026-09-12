El espacio que queda debajo de una ventana suele tener una altura limitada para colocar muebles convencionales, pero eso no significa que deba quedar vacío. En habitaciones pequeñas, un mueble bajo, una repisa o una superficie hecha a la medida puede aprovechar esa franja sin invadir demasiado el espacio disponible. Mientras que así puedes ocupar el hueco bajo la escalera con estas 5 formas bonitas de darle uso en casas pequeñas.

Antes de poner manos a la obra, es conveniente medir la distancia entre el piso y el borde inferior de la ventana y la profundidad que puede ocupar un mueble sin reducir la zona de paso. También es necesario comprobar si debajo existe un radiador, una salida de aire o alguna instalación que requiera acceso. Pero si lo que quieres es convertir el área arriba del buró de la cama en una zona funcional, estas 4 ideas te servirán.

Qué hacer con el espacio debajo de la ventana: 4 ideas bonitas para casas pequeñas|IA

Así puedes ocupar el espacio debajo de la ventana

1. Banco: Un banco bajo puede convertir la zona inferior de una ventana en un asiento adicional. Si el mueble incorpora cajones o un compartimento interior, podrás guardar libros, cobijas, cojines o accesorios sin añadir otra pieza de gran tamaño al cuarto.

2: Escritorio flotante: El espacio debajo de una ventana también puede transformarse en una pequeña zona de trabajo. Un tablero fijado a la pared ocupa menos superficie que un escritorio convencional con cajoneras y patas, una característica útil cuando la habitación tiene pocos metros disponibles.

3. Mueble bajo con puertas: Si la prioridad es ganar almacenamiento, un gabinete bajo puede ocupar todo el ancho disponible debajo de la ventana. Una de las propuestas es utilizar muebles con puertas corredizas en espacios reducidos porque permiten acceder al interior sin requerir un área amplia para abrir hojas convencionales.

4. Repisas: Cuando la distancia entre el suelo y la ventana es reducida, una repisa puede resultar más apropiada que un gabinete. Con estas piezas puedes colocar libros, colecciones, objetos pequeños y plantas.