Urano retrógrado: los signos que podrían vivir grandes cambios

Urano retrógrado es un movimiento astrológico que suele asociarse con cambios, revisiones y situaciones inesperadas. Durante este periodo, algunos signos pueden sentir con mayor intensidad la necesidad de modificar ciertos aspectos de su vida.

“Me vieron sudando la gota gorda”: Julio Camejo se auto evalúa como capataz en La Granja VIP

La influencia de este tránsito puede manifestarse de distintas maneras, desde nuevas inquietudes hasta decisiones que llevan a sentir de la rutina. Estos son los signos que podrían experimentar sus efectos de forma más marcada.

¿Qué simboliza Urano en la astrología?

En astrología, Urano simboliza el cambio, la innovación y la libertad. Se relaciona con la necesidad de romper con lo establecido, buscar nuevas formas de hacer las cosas y cuestionar estructuras que ya no resultan útiles.

También representa los cambios inesperados, la independencia, la tecnología, la originalidad y las revoluciones personales o colectivas. Por eso, cuando Urano tiene una influencia marcada en una carta natal o durante un tránsito, suele asociarse con etapas de transformación y con situaciones que impulsan a salir de la zona de confort.

¿Qué signos serán los más afectados por Urano retrógrado?

Estos son los cuatro signos que podrían sentir con mayor intensidad la energía de Urano retrógrado. En cada caso, el tránsito puede llevarlos a revisar distintos aspectos de su vida y replantear algunas decisiones.

Géminis

Géminis será uno de los signos que podría sentir con mayor intensidad a Urano retrógrado, ya que el planeta transita por su signo. Durante esta etapa, puede revisar su identidad, sus creencias y la manera en que interpreta distintas situaciones. También podría surgir una mayor necesidad de libertad y de encontrar una forma más auténtica de comunicarse y relacionarse.

Sagitario

Este tránsito pone el foco principalmente en las relaciones y asociaciones. Algunos conflictos del pasado podrían volver a aparecer para ser revisados desde otra perspectiva. Más que señalar necesariamente una ruptura, el periodo puede llevar a replantear cómo construir vínculos donde exista espacio para la individualidad y el compromiso.

Virgo

Urano retrógrado puede llevar a Virgo a cuestionar su carrera profesional y idea que tiene sobre el éxito. Un camino que parecía seguro podría dejar de resultar atractivo, dando paso a nuevas inquietudes y formas de trabajar. La etapa invita a distinguir entre lo que desea y aquello que mantiene por costumbre u obligación.

Piscis

La influencia puede concentrarse en el hogar, la familia y la seguridad emocional. Algunas situaciones pendientes podrían volver a ocupar su atención, mientras aparece el deseo de modificar su entorno. Este periodo puede ayudarle a comprender que sentirse seguro no siempre significa aferrarse a lo conocido y que también puede existir estabilidad dentro del cambio.