Qué hacer con las sábanas viejas: 3 ideas para darle una segunda vida

Las sábanas que ya no utilizas pueden convertirse en una alternativa práctica para distintos proyectos del hogar. Su tela ofrece múltiples posibilidades antes de terminar en la basura.

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Con algunos cambios sencillos, es posible aprovecharlas para crear objetos útiles y elementos decorativos. También pueden convertirse en soluciones prácticas para organizar diferentes espacios de la casa.

¿Cómo blanquear las sábanas?

Para blanquear las sábanas, comienza revisando la etiqueta para conocer la temperatura adecuada de lavado y evitar dañar la tela. Antes de colocarlas en la lavadora, puedes dejarlas en remojo con agua tibia y bicarbonato durante unas horas para ayudar a eliminar manchas y recuperar su tono. Después, lávalas con detergente y, si el material lo permite, utiliza un blanqueador específico para prendas blancas. Evita combinar productos de limpieza, especialmente aquellos que puedan generar reacciones peligrosas. Al terminar, enjuaga las sábanas correctamente y déjalas secar al aire libre. Si tienes la posibilidad, aprovecha la luz natural, ya que puede ayudar a mantener el blanco de la tela. Para manchas persistentes, puedes repetir el proceso de manera gradual y comprobar siempre las indicaciones del fabricante antes de aplicar cualquier producto.

¿Cómo reutilizar las sábanas viejas que tienes en casa?

Las sábanas viejas pueden convertirse en una bolsa amplia para guardar ropa de temporada, textiles u otros objetos dentro del clóset. Para hacerla, basta con doblar una parte de la tela, coser los laterales y colocar un cordón en la parte superior.

Otra alternativa es utilizarlas como protectores para muebles. Si la tela todavía conserva una superficie grande, puedes colocarla sobre sillas, pequeños muebles o electrodomésticos que parezcan guardados para evitar que acumulen polvo.

También puedes transformar una sábana en un organizador para el clóset. Corta un paño largo y añade varios bolsillos de diferentes tamaños para guardar medias, pañuelos, accesorios u objetos pequeños. Puedes colocarlo detrás de una puerta o en el interior del armario para aprovechar mejor el espacio disponible y mantener todo más ordenado.