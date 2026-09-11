Qué hacer con el papel aluminio de reserva: 4 ideas para guardarlo sin que arruine la decoración
Es momento de darle un cambio a tu cocina sin la necesidad de gastar en costosas remodelaciones. Descubre las mejores ideas para acomodarlos
Aunque la cocina puede lucir acomodada y bien decorada, en ocasiones algunos artículos no encuentran el lugar donde realmente deberían estar. La solución está en apostar por opciones funcionales y que no requieran de instalaciones pesadas, para que así la organización mejore el proceso de cocinar al instante.
¿Dónde poner el papel aluminio de reserva? Estas 4 soluciones transformarán tu cocina al instante
El papel aluminio puede colocarse en una zona especial de la cocina, sin necesidad de ocupar espacio de más ni arruinar la decoración. Descubre estas ideas que te darán soluciones prácticas para mantenerlo a la mano y transformar la cocina al instante. Elige alguna de las opciones para comenzar y verás poco a poco cómo se transforma en un nuevo lugar.
- Dentro de una canasta de fibras naturales. Coloca los rollos de papel aluminio dentro de una canasta de mimbre, yute o ratán. Además de mantenerlos juntos y protegidos, puedes ponerla en una repisa o en la parte superior de un mueble para que se integre con la decoración.
- En un organizador dentro de la alacena. Una opción práctica es reservar un espacio en la alacena para colocar los rollos de repuesto. Utiliza un organizador estrecho o una caja con divisiones para evitar que rueden y mantenerlos siempre a la mano.
- En una caja decorativa con tapa. Si tienes los rollos almacenados en un espacio visible, utiliza una caja decorativa con tapa. Elige un diseño que combine con los colores y materiales de tu cocina para ocultar el papel aluminio sin sacrificar el estilo.
- En un cajón exclusivo para repuestos. Dedica un cajón de la cocina a los productos de reserva, como papel aluminio, plástico adherente y bolsas para almacenar alimentos. Colócalos horizontalmente para aprovechar mejor el espacio y evitar que el cajón se vea desordenado.