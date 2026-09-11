Qué hacer con el papel aluminio de reserva: 4 ideas para guardarlo sin que arruine la decoración

Aunque la cocina puede lucir acomodada y bien decorada, en ocasiones algunos artículos no encuentran el lugar donde realmente deberían estar. La solución está en apostar por opciones funcionales y que no requieran de instalaciones pesadas, para que así la organización mejore el proceso de cocinar al instante .

¿Dónde poner el papel aluminio de reserva? Estas 4 soluciones transformarán tu cocina al instante

El papel aluminio puede colocarse en una zona especial de la cocina, sin necesidad de ocupar espacio de más ni arruinar la decoración. Descubre estas ideas que te darán soluciones prácticas para mantenerlo a la mano y transformar la cocina al instante. Elige alguna de las opciones para comenzar y verás poco a poco cómo se transforma en un nuevo lugar.

Dentro de una canasta de fibras naturales. Coloca los rollos de papel aluminio dentro de una canasta de mimbre, yute o ratán. Además de mantenerlos juntos y protegidos, puedes ponerla en una repisa o en la parte superior de un mueble para que se integre con la decoración.

Cambia el papel aluminio de lugar y dale un mejor aspecto en la cocina.|(ESPECIAL/Gemini)