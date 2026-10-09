Estos son los elementos que NO pueden faltar en tu ofrenda del Día de Muertos para mascotas

Con el paso de los años esta ofrenda ganó popularidad entre las personas que colocan su altar en el Día de Muertos. Realmente el cariño que se tiene por una mascota es muy intenso y su partida duele en demasía. Por eso, se indica que el día que deberías tener listo este tributo es el 27 de octubre de 2026. Y a continuación se te indicarán los elementos que no pueden hacer falta.

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¿Qué elementos debe llevar la ofrenda de tus mascotas en este Día de Muertos?

1.- Veladoras - Estas son clave para este tipo de tributos, pues según las creencias alrededor de los altares, son las que guían las almas de las personas o animales fallecidos.

2.- Flores de cempasúchil - La flor de los muertos es indispensable, ya que es otra especie de guía de las almas por su fuerte olor. Algunos recomiendan hacer un arco que represente la entrada entre el mundo de los vivos y los muertos.

3.- Mantita, correa o collar - Servirá para recordar con cariño todos aquellos momentos que se vivieron en los paseos o descansando en casa.

4.- Fotografía - Esta opción es básicamente una obligación, pues recuerda la silueta de ese ser amado que dejó de estar a nuestro lado.

5.- Agua limpia - Según los creyentes de estas prácticas, es necesario poner en esta ofrenda agua en su platito. Simbólicamente se refiere al descanso y la renovación.

6.- Alimento preferido - Dado que hoy casi todos son alimentados con croquetas, se recomienda eso. Pero pon la comida que más te pedía.

7.- Juguetes - Pon en tu ofrenda este elemento que le dará el toque especial a tu altar para recordar a tu mascota amada.

¿La ofrenda de tus mascotas debe ser distinta a la que pones para tus familiares?

Aunque las mascotas se fueron integrando en estas ceremonias del Día de Muertos, hoy es muy común que la gente les recuerde en sus ofrendas. Por ello, se indica que no es obligatorio hacer una ofrenda para mascotas y otra para tus familiares humanos. Puedes combinar y recordar con mucho amor a todos esos seres que te acompañaron y te han acompañado en el camino hasta ahora.