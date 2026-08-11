Qué es el blowout y por qué multiplica el volumen de tu cabello

El blowout consiste en secar el cabello mientras se trabaja cada sección con un cepillo redondo, dirigiendo el aire caliente desde la raíz hacia las puntas y creando tensión para moldear la fibra y dar volumen. De esta manera, la raíz queda más elevada, las puntas adquieren una forma definida y la melena gana movimiento sin necesidad de recurrir a un cambio de corte.

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Esta técnica se hizo especialmente popular por los peinados voluminosos asociados a las modelos y celebridades.El resultado puede adaptarse tanto a cabellos lisos como ondulados.

Su atractivo está en que permite modificar temporalmente la forma del cabello sin recurrir a tratamientos químicos permanentes. Conoce más acerca de este look en tendencia.

¿Cómo se hace un blowout para conseguir más volumen en el cabello?

Aunque puede parecer un simple secado, la técnica requiere controlar la dirección del aire, la tensión del cepillo y la temperatura. El procedimiento comienza con el cabello recién lavado y ligeramente retirado del exceso de humedad.



Preparar el cabello: antes de utilizar el secador, conviene aplicar un protector térmico y, si se busca mayor volumen, una espuma o producto específico para levantar las raíces. Retirar primero la humedad: el cabello debe secarse parcialmente antes de comenzar el moldeado con el cepillo. Trabajar sobre una melena excesivamente mojada prolonga innecesariamente la exposición al calor. Dividir en secciones: separar el cabello en mechones facilita el trabajo y permite concentrarse especialmente en las raíces, que son las responsables de buena parte del efecto voluminoso. Levantar la raíz: el cepillo redondo se coloca debajo de cada sección mientras el secador dirige el aire desde arriba. Elevar el mechón en dirección contraria a su caída natural ayuda a crear mayor cuerpo. Moldear las puntas: al llegar a las puntas, el cepillo puede girarse hacia dentro o hacia fuera para conseguir diferentes acabados. Para un resultado más natural, no es necesario marcar demasiado la forma. Fijar el resultado: una vez terminada la melena, dejar que el cabello se enfríe antes de cepillarlo o manipularlo ayuda a conservar la forma obtenida durante el secado.

El estilista británico Sam McKnight, reconocido por su trabajo con celebridades y producciones de moda, ha destacado la importancia de trabajar la textura y el volumen desde la raíz para conseguir peinados con movimiento. En este sentido, la técnica del blowout aprovecha precisamente el moldeado durante el secado para generar una apariencia más abundante.

¿Por qué el blowout hace que el cabello parezca más abundante?

El efecto de mayor volumen no significa que el cabello aumente físicamente su cantidad. El blowout modifica temporalmente la posición de la fibra capilar y genera una forma que aporta más amplitud visual a la melena.

Cuando las raíces quedan levantadas en lugar de permanecer pegadas al cuero cabelludo, se crea una mayor separación entre las fibras. Esto hace que el cabello ocupe más espacio y parezca más denso. El movimiento de las puntas también contribuye a que la melena tenga una silueta más amplia.

La técnica puede resultar especialmente atractiva para quienes tienen el cabello fino, aunque la forma de realizarla debe adaptarse a cada tipo de pelo. En cabellos gruesos o abundantes, por ejemplo, puede utilizarse para controlar la forma y distribuir el volumen de manera más equilibrada.

Para prolongar el resultado, los especialistas aconsejan evitar manipular constantemente la raíz y utilizar productos de fijación ligeros si es necesario. También puede recurrirse a rulos grandes o pinzas durante unos minutos mientras el cabello termina de enfriarse.