¿Qué es el eyebrow lamination casero y cómo lograrlo usando solo cera cosmética?

El eyebrow lamination casero o laminado de cejas doméstico es una técnica de estilizado temporal que alisa, direcciona y fija los vellos rebeldes para crear un efecto de cejas más gruesas, pobladas y orgánicas sin salir de casa.

A diferencia del procedimiento químico de salón, que utiliza soluciones permanentes para romper los enlaces de queratina del pelo, la versión casera con cera cosmética es un método no invasivo.

Esta alternativa de belleza logra imitar a la perfección ese acabado pulido y de pasarela, manteniendo cada vello en su lugar durante todo el día sin maltratar la piel ni debilitar el folículo capilar.

Esto es el eyebrow lamination casero y así lo consigues

Si sufres por tener cejas rebeldes, huecos notorios o vellos que crecen hacia abajo, la cera cosmética para cejas es tu mejor aliada para transformar tu mirada en minutos.

Para conseguir un acabado profesional, ultra fijado y libre de residuos blancos utilizando únicamente tu cera cosmética, sigue este paso a paso técnico.

Limpia y seca la zona por completo

El secreto para una fijación duradera es trabajar sobre una piel libre de aceites, cremas o base de maquillaje. Limpia tus cejas con un algodón con agua micelar y sécalas muy bien antes de comenzar.

El laminado de cejas casero es una alternativa más suave a ir al salón|BRUNO ABDIEL

Impregna el cepillo con la técnica inversa

Toma un cepillo de cejas limpio y raspa una cantidad moderada de cera. Aplica el producto peinando primero los vellos hacia abajo y hacia los lados para asegurar que cada hebra quede completamente envuelta en el producto.

Diseña y direcciona hacia arriba

Antes de que la cera se seque, peina los vellos hacia arriba y en una diagonal elegante en dirección a la sien. Utiliza la punta del cepillo para ir acomodando los pelitos de forma uniforme, abriendo la mirada y tapando pequeños huecos.

El eyebrow lamination casero es perfecto para las cejas rebeldes|Pexels: Xhemi Photo

Presiona y sella el laminado

Utiliza el mango plano del cepillo, presiona con firmeza los vellos contra la piel para dijar la estructura de forma definitiva.

Limpia los bordes y rellena detalles

Retira el exceso de cera, y utiliza un lápiz delgado para dibujar pelitos individuales en las partes vacías de tu ceja.

