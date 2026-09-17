¿Qué cuidados necesita una yegua embarazada? Los Granjeros ya tienen una nueva tarea con Esther

La llegada de Esther a La Granja VIP implica una responsabilidad para los granjeros, pues además de integrarla a la dinámica de la caballeriza, tendrán que estar pendientes de sus necesidades durante el embarazo. Una yegua gestante requiere cuidados específicos y seguimiento veterinario.

¿Qué cuidados necesita una yegua embarazada?

Uno de los aspectos principales es la alimentación. Durante los primeros meses, una dieta adecuada permite mantener una buena condición corporal, mientras que en el último trimestre aumentan las necesidades nutricionales debido al crecimiento del potrillo. El alimento debe ser de buena calidad y estar ajustado por un especialista, además de garantizar agua limpia y disponible.

También es importante mantenerla en un espacio limpio, seguro y cómodo. La caballeriza debe tener una cama y permanecer libre de objetos con los que pueda lastimarse. La yegua necesita actividad física apropiada, considerando su condición y las indicaciones del veterinario. Evitar situaciones de estrés puede favorecer su bienestar. El seguimiento de su salud es otro punto fundamental. Los responsables deben observar diariamente su comportamiento, alimentación y condición física, además de estar atentos a cambios que puedan indicar algún problema. Las revisiones veterinarias permiten controlar la evolución del embarazo y establecer los cuidados sanitarios correspondientes, incluidas vacunas y desparasitación cuando sean indicadas.

¿Cómo prepararse para la llegada del potrillo?

Conforme se acerque el parto, los cuidados deberán intensificarse. Es recomendable conocer la fecha aproximada de nacimiento, preparar con anticipación un espacio limpio y contar con los elementos necesarios para atender a la madre y al recién nacido. La American Association of Equine Practitioners recomienda vigilar el proceso de parto y saber reconocer cuándo es necesario solicitar asistencia veterinaria.

Durante el nacimiento, la yegua debe tener tranquilidad y, en condiciones normales, lo mejor es permitir que el parto avance sin intervenciones innecesarias. Sin embargo, los granjeros deben saber identificar señales de alarma y tener disponible el contacto de un veterinario. Así, mientras Esther espera a su potrillo, sus cuidados no se limitarán a alimentarla y limpiar su espacio: los granjeros tendrán que observarla, mantener condiciones adecuadas y prepararse para recibir al nuevo integrante de la granja.