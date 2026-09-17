La TRISTE última publicación del primer ganador de La Voz, quien fue encontrado muerto en un lago

Tras darse a conocer el sensible fallecimiento de Ben Saunders, también hizo eco la última publicación que compartió en sus redes sociales. Aunque en estos momentos sigue el misterio alrededor de las causas de su muerte, muchos se sorprenden por una noticia que causa eco en el mundo de la música. Así celebraba el amor el primer ganador de La Voz hace unos días.

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¿Cuál fue el último mensaje que compartió el primer ganador de La Voz?

Con tan solo 43 años, Ben Saunders causó furor al ser el primer ganador de este reconocido espectáculo que inició en los Países Bajos. Fue en aquel 2011 donde su nombre pasó a la historia, pues La Voz se replicó en distintos países… donde también causó eco como un formato que le gustó mucho a la gente.

Ahora, dicho espacio se viste de luto, pues Ben murió. Sin embargo, muchos de sus fanáticos se encuentran en shock tras ver apenas hace unos días las publicaciones del artista. Saunders acudió con su pareja (identificada en redes como Gipsy J’s) a una boda, donde incluso él tuvo una participación musical, según las fotos que compartió de dicho evento.

Su mensaje se mostraba completamente enfocado en disfrutar lo lindo del amor y de la vida: “Qué día tan hermoso con mi amor @_gipsyj_ en la gran boda de @bergetlewis y @spekmaurice... Tuve el honor de actuar para esta pareja de enamorados... y de cantar una canción con @bosarismusic... Que el amor reine por siempre”.

¿Qué se sabe de la muerte del primer ganador de La Voz?

Según los primeros reportes, el cuerpo de Ben Saunders fue encontrado sin vida en el lago Rijkerswoerdse Plassen. Además, las investigaciones preliminares dictan que no hubo intervención de terceros en el fallecimiento. Por ello, el misterio sigue apegado a este fatídico caso del mítico primer ganador de La Voz. Evidentemente seguirán con las labores policiacas para esclarecer plenamente la muerte de Saunders, quien se anunció como fallecido gracias a un mensaje de su hermano: “Mi querido hermano pequeño ha fallecido hoy. Nunca había sentido un dolor así. ¡Qué día tan terrible para todos nosotros! Tenemos que aprender a vivir con esto".