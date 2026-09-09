Muere querido cantante mexicano durante un concierto, esto pasó:

Recientemente se confirmó la partida de un querido cantante mexicano, lo que ha conmocionado a sus seguidores debido a cómo han sucedido las cosas, pues este se encontraba dando un concierto cuando se desvaneció y nunca más volvió a reincorporarse.

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Los primeros detalles que se han dado a conocer es que la muerte del cantante mexicano identificado como Joaquín Ledesma Marquina es que se encontraba dando un concierto en el Centro de las Artes de Querétaro cuando comenzó a presentar problemas de salud.

¿Qué le pasó al cantante Joaquín Ledesma Marquina?

De acuerdo con reportes locales, la noche del sábado 05 de septiembre, el cantante tenor Joaquín Ledesma Marquina se presentó en el concierto en el Centro de las Artes de Querétaro en la Plaza Mariano de las Casas, en el Centro de la ciudad, cuando en plena presentación, Ledesma se habría sentido mal.

Momentos después el cantante se desvaneció, por lo que sus colegas y demás organizadores del evento acudieron a su auxilio; se sabe que minutos después acudieron los servicios de emergencia, quienes lamentablemente confirmaron el fallecimiento.

Horas después, la familia de Joaquín Ledesma habría señalado que este contaba con antecedentes de problemas cardíacos y que incluso ya había sufrido cuatro infartos.

¿Cómo identificar un infarto?

Es importante que consideres que hay algunas maneras de identificar un infarto, pues hay algunos síntomas comunes de los ataques cardíacos que podrían salvar tu vida o la de alguien más como lo son:

