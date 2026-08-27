El rincón más desperdiciado de la casa: cómo aprovechar el espacio detrás de las puertas
Existen trucos sencillos para elevar la vista del hogar, como el aprender aprovechar hasta el último rincón para que no esté desperdiciado y mejore el orden.
Si sientes que te falta espacio para guardar cosas, la solución no siempre es comprar otro mueble, sino que hay ciertos lugares que se han desperdiciado porque no quedan a la vista, pero son perfectos para optimizar el orden de una habitación. Es el caso del rincón que queda detrás de las puertas, y que aunque a primera vista podría parecer que no tiene mayor utilidad, se puede aprovechar de formas muy ingeniosas.
¿Cómo usar el rincón que hay en la parte trasera de una puerta? 3 ideas prácticas para que no sea desperdiciado
Perchero para bolsos y sombrillas. Un error que estropea el orden del recibidor con frecuencia, es cuando se llega de la calle y se botan las cosas que se traían, como las bolsas y sombrillas durante la época de lluvias. Así que para evitar que esto siga pasando, poner un perchero en la parte alta de la puerta, resulta muy útil para que este rincón deje de estar desperdiciado y no queda tan saturado visualmente.
Repisas para ordenar el rincón desperdiciado tras la puerta del baño. Otro de los lugares en una casa que a menudo terminan desordenados por falta de espacio, es el baño, en especial cuando no se tienen muebles especiales. La buena noticia, es que esto se puede solucionar poniendo unas tipo repisas que solo se cuelgan en el borde de la puerta y que dejan toda esa área disponible para poner toallas, papel higiénico, jabones y productos de cuidado personal.
Ganchos adhesivos para poner las chamarras. Si el espacio de tu clóset ya no es suficiente para guardar toda la ropa o simplemente prefieres tener a la mano las chamarras que usas casi a diario, entonces prueba aprovechando el rincón desperdiciado detrás de la puerta con un par de ganchos que se pegan fácil y se ven muy bien. De esta manera, evitarás que los abrigos estén regados por todas partes y te será más fácil encontrarlos antes de salir.