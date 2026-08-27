El rincón más desperdiciado de la casa: cómo aprovechar el espacio detrás de las puertas

Si sientes que te falta espacio para guardar cosas, la solución no siempre es comprar otro mueble, sino que hay ciertos lugares que se han desperdiciado porque no quedan a la vista, pero son perfectos para optimizar el orden de una habitación. Es el caso del rincón que queda detrás de las puertas, y que aunque a primera vista podría parecer que no tiene mayor utilidad, se puede aprovechar de formas muy ingeniosas.

¿Cómo usar el rincón que hay en la parte trasera de una puerta? 3 ideas prácticas para que no sea desperdiciado