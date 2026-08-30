Los 5 momentos más polémicos de MasterChef 24/7 que pusieron en jaque a los cocineros

La temporada 2026 de MasterChef 24/7 no solo estuvo repleta de buena cocina, sino que también permitió que el público conociera por completo a los participantes. Y como era de esperarse, no faltaron los pleitos y las polémicas en la cocina más famosa de México, con momentos en donde se terminaron relaciones y que hicieron que la convivencia se volviera un poco más complicada entre los cocineros por cómo se dieron las cosas.

El sabotaje de Carmen y Ramahá que terminó con la salida de María

La renuncia de María a MasterChef 24/7 sorprendió a todos, en especial por lo rápido que ocurrió. Todo se derivó a causa del día que hizo equipo con Carmen y Ramahá, que para ese momento se llevaban mal y se habrían saboteado mutuamente. Al volver a los dormitorios, empezaron a discutir y esto desató un fuerte malestar por su capitana, que terminó pidiendo su salida apenas unos días después.

Aunque María renunció a MasterChef 24/7, sí obtuvo su diploma de la primera etapa|ESPECIAL

La visita de Marianela para confrontar a Pablo por su cercanía con Daniela en MasterChef 24/7

El shippeo entre Pablo y Daniela trajo muchos problemas, en especial con Marianela Rodríguez, entonces novia del guatemalteco. Esto quedó más que evidenciado el día que fue de visita y le reclamó directamente por no respetar su relación y cuando él quedó eliminado, habrían terminado su noviazgo de cuatro años.

cuando él quedó eliminado, habrían terminado su noviazgo de cuatro años.

@masterchefmx Marianela le dice a Pablo que le molesta verlo tan cercano a Daniela. #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

La pelea de Michelle y Carmen que terminó con "Las Divas"

A pesar de que Michelle era insperable de Carmen y gracias a ellas se formaron "Las Divas", todo terminó muy mal cuando "Michito" le reprochó entre lágrimas a su compañera que no la apoyara y se burlara de ella. A partir de ese momento, se cambió de habitación y se alejó de sus amigos.

¡Lágrimas y gritos! Michelle explota contra Carmen y tienen FUERTE PELEA en MasterChef 24/7

El día que Antrax quiso renunciar a MasterChef 24/7 por culpa de Luis

Aunque al final hicieron las paces, la rivalidad que había entre Luis y Antrax estuvo llena de tensión. Estas rencillas empeoraron además un día que Ángel acusó a su compañero por supuestamente empujarlo y hasta pensó en renunciar con tal de no seguir tolerando malas actitudes.

Antrax y Luis nunca lograron llevarse bien en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Cuando Lancer se peleó con la Chef Lili Cuéllar y ella le puso un alto

Luego de ver su mal desempeño en la repostería, la Chef Lili Cuéllar regañó a los cocineros de MasterChef 24/7 por no comprometerse con sus clases y no dejó que Michelle entrara por llegar tarde. En ese momento, Lancer también le empezó a responder de mala manera y tuvieron una dura discusión, en la que la "Maestra del fuego", le advirtió que no le daría el gusto de correrlo, porque sabía que lo estaba haciendo para poder irse con Michelle.