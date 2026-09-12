A qué hora es la primera eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada y dónde verla EN VIVO

La primera semana de La Granja VIP Segunda Temporada llegará al momento más esperado por los fans. Después de las pruebas, nominaciones y traiciones, uno de los participantes deberá despedirse del reality y abandonar definitivamente las instalaciones.

La decisión quedará en manos del público, que podrá votar para salvar a su granjero favorito. Manelyk González, Kevyn Contreras “El Bicolor”, Rafael Mercadante y Abigail Pak “La Coreañera” son los cuatro participantes que llegan en riesgo.

¿A qué hora es la primera eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada?

La primera gala de eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada se realizará este domingo 13 de septiembre a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

La transmisión contará con una cobertura especial desde antes de la gala. El pre-show comenzará a las 7:25 p.m., mientras que el post-show está programado para las 11:00 p.m., una vez que se conozca la identidad del primer eliminado.

¿Dónde ver EN VIVO y gratis la primera eliminación?

La gala podrá verse totalmente EN VIVO por la señal de Azteca UNO. Los aficionados también tendrán la posibilidad de seguir la transmisión gratis mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Estas son las opciones disponibles:



Azteca UNO por televisión abierta

Sitio oficial de TV Azteca

Aplicación TV Azteca En Vivo

Además, la experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada se encuentra disponible mediante Disney+, donde los seguidores pueden observar lo que ocurre dentro de la granja durante el resto de la jornada.

¿Quiénes son los nominados de la primera eliminación?

La primera placa quedó conformada por cuatro granjeros:



Manelyk González

Kevyn Contreras “El Bicolor”

Rafael Mercadante

Abigail Pak “La Coreañera”

María Karunna modificó la placa después de ganar La Salvación. La cantante decidió proteger a Mónica Escobedo y posteriormente utilizó el poder de La Traición contra Manelyk González, con quien había protagonizado diferentes tensiones durante la semana.

La sorpresa llegó cuando Julio Camejo, primer Capataz de la temporada, también recibió la obligación de traicionar a uno de sus compañeros. El actor eligió a La Coreañera por considerar que tuvo un rendimiento bajo en las tareas de la granja.