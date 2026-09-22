Cuando queda un espacio libre junto al lugar de descanso, no hace falta llenarlo con un mueble grande. En habitaciones pequeñas, las soluciones verticales, las piezas multifuncionales y los elementos de poca profundidad aprovechan la esquina al lado de la cama con estas 6 ideas para convertirla en una zona funcional. Mientras que esto puedes hacer con el hueco al lado del inodoro.

La elección depende del ancho disponible y de lo que se necesite tener cerca durante la noche. Una superficie para libros, un punto de lectura, un lugar para objetos personales o incluso un pequeño escritorio pueden ocupar el mismo rincón con soluciones diferentes. Mientras que esto puedes colgar arriba de la cabecera de la cama.

Qué hacer con la esquina al lado de la cama: 6 ideas para convertirla en una zona funcional|IA

Así puedes ocupar la esquina del lado de la cama

1. Repisa flotante: Una tabla fijada al muro puede sustituir a un mueble convencional cuando el área disponible es estrecha. La repisa se puede utilizar como superficie para lámparas, libros y objetos de uso frecuente, además para colocar cajas o cestas en la parte inferior.

2. Estación de lectura: Si existe suficiente separación, una silla compacta, un banco que puede funcionar como asiento sin requerir una estructura voluminosa o un pequeño sillón puede crear un punto específico para leer.

3. Carrito estrecho: Un carrito con ruedas permite guardar libros, cargadores, productos personales o textiles sin fijar un mueble de manera permanente.

4. Almacenamiento vertical: Cuando el suelo tiene poco espacio disponible, la pared ofrece otra superficie aprovechable. Puedes colocar repisas, cajas y elementos de almacenamiento en zonas verticales.

5. Escritorio: Una superficie abatible o fijada directamente al muro puede transformar el rincón en un espacio para utilizar una computadora, escribir o estudiar.

6. Zona decorativa: Un espejo de pared puede ocupar una superficie vertical sin añadir volumen al piso. Los espejos ayudan a reflejar la iluminación natural y aportan una sensación de mayor amplitud visual, mientras que otros diseños combinan espejos con pequeños espacios de almacenamiento para accesorios.