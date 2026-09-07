Qué colgar arriba de la cabecera de la cama: 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio vacío

Para tener un dormitorio bonito, no basta simplemente con llenarlo de muebles caros y llamativos, sino que hay que saber cómo acomodarlos y sacarle provecho a cada rincón. Por ejemplo, las paredes que quedan vacías sobre la cabecera de la cama, son una excelente oportunidad para transformar la decoración y que así el lugar no se sienta aburrido, pero que tampoco caiga en lo exagerado.

Las 5 mejores ideas para decorar la cabecera de la cama y que tu cuarto se vea más bonito