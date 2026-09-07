Qué colgar arriba de la cabecera de la cama: 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio vacío
Si sientes que a tu recámara le hace falta algo, quizá estés desaprovechando todo el espacio que queda sobre la cama y con un poco de ingenio se puede mejorar.
Para tener un dormitorio bonito, no basta simplemente con llenarlo de muebles caros y llamativos, sino que hay que saber cómo acomodarlos y sacarle provecho a cada rincón. Por ejemplo, las paredes que quedan vacías sobre la cabecera de la cama, son una excelente oportunidad para transformar la decoración y que así el lugar no se sienta aburrido, pero que tampoco caiga en lo exagerado.
Las 5 mejores ideas para decorar la cabecera de la cama y que tu cuarto se vea más bonito
- Tapiz que no necesita instalaciones. El color de las paredes no tiene que ser el mismo en todo el dormitorio, mucho menos si se pretende que el ambiente se sienta lleno de vida. Y una opción infalible, son los tapices que se instalan muy fácilmente y que no necesitan de clavos ni taladros para quedar bien fijos. Solo tienes que elegir un diseño que combine bien con el resto del mobiliario.
Un cuadro minimalista. Si eres amante del arte y te gusta que tu casa lo irradie, entonces los cuadros de estilo minimalista son una excelente alternativa para poner sobre la cabecera de la cama y que los muros no queden simples. Aquí se puede elegir entre una pieza grande o varias pequeñas acomodadas estratégicamente.
- Paredes con plantas para darle color al dormitorio. Aunque muchas personas piensan que las plantas de interior solo van en la sala y el comedor, lo cierto es que también se pueden poner en las recámaras y las enredaderas o el potus son perfectas para que no se desperdicie el espacio que queda sobre la cabecera y no requieren de cuidados tan complejos.
Una repisa larga para poner fotos y adornos. Además de que son buenísimas para mantener la organización, las repisas también tienen la ventaja de que pueden complementar sutilmente la decoración de un espacio. En estos casos se requieren de modelos amplios y flotantes para que no saturen la vista y ya solo hay que poner algunos adornos o fotografías. Solo cuida la altura de la instalación para evitar incidentes.
- Con un set de iluminación especial para la cabecera de la cama. Las luces son parte fundamental de una habitación, sobre todo cuando se trata del lugar donde descansamos. Así que una excelente alternativa para aprovechar los muros y que contrasten con la cabecera de la cama, es poner un set de luces que va pegado a la pared y se controla a la distancia. Dependiendo del concepto que quieras en tu decoración, puede tener formas específicas o solo ir acomodados estratégicamente.