Cómo reciclar tapas de frascos de vidrio: 3 ideas de portarretratos para el refrigerador

Las tapas de frascos de vidrio pueden ser recicladas y colocadas como portarretratos caseros con iman en el refrigerador.

Sin duda, el corazón de cualquier hogar, el lugar donde se congrega la familia para colgar notas, listas de compras y fotografías favoritas.

¿Debes hacer testamento si no tienes casa propia? ¡Ahórrate problemas y haz caso a los expertos!

¿Cómo reciclar tapas de frascos de vidrio?

Como muchas veces los imanes comerciales tradicionales no aportan la personalidad que requerimos para nuestra nevera, con las tapas de frascos de vidrio podemos crear pequeños marcos tridimensionales ideales para resguardar imágenes.

Transformarlas en portarretratos magnéticos personalizados es una excelente alternativa de upcycling que limpia tus cajones y decora tu cocina con un toque vintage, minimalista o rústico muy elegante.

3 ideas creativas para hacer portarretratos magnéticos con tapas de frascos

Marcos estilo polas circulares con fondo de color liso

Pinta el exterior y los bordes de la tapa con pintura acrílica mate en tonos neutros, como blanco, gris claro o negro. Corta tu fotografía favorita en forma de círculo con la medida exacta del fondo interior de la tapa.

Recicla las tapas de frascos de vidrio para hacer portarretratos|Pinterest

Pega la imagen al centro y añade un imán potente de neodimio en el reverso exterior de la tapa usando silicón caliente. El contraste del marco mate hará que tus fotos resalten como mini obras de arte geométricas en tu refrigerador.

Diseño rústico o cottagecore con revestimiento de yute

Si te gusta una estética más cálida y natural, aplica silicón frío en todo el borde eterior de la tapa metálica y envuélvela dando dos o tres vueltas con hilo de yute grueso o cordón de algodón.

Recorta una foto familiar, pégala en el interior y decora la parte superior con un pequeño moño de la misma cuerda. Al colocarle el imán por detrás, tendrás un portarretratos rústico hermoso que suavizará el look metálico de la cocina.

Imanes DIY para tu refrigerador|Pinterest

Mini cápsulas del tiempo con resina o acetato protector

Coloca la foto dentro de la tapa y añade pequeños elementos planos decorativos a los lados, como flores secas, diamantina o boletos de un concierto especial. Cubre el diseño colocando un círculo de plástico transparente. Esto protegerá la imagen.