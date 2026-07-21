El hair oiling y cómo usar aceites naturales sin engrasar tu cuero cabelludo

El hair oiling o engrasado capilar es una técnica milenaria inspirada en la medicina Ayurveda que consiste en aplicar aceites vegetales sobre el cabello y el cuero cabelludo para nutrirlo desde la raíz.

Este tratamiento se ha convertido en el secreto mejor guardado de las rutinas de belleza modernas para combatir el frizz, acelerar el crecimiento del cabello y restaurar las hebras dañadas por procesos químicos.

Sin embargo, el mayor temor al realizarlo es terminar con una melena pesada, sucia o con exceso de sebo. Para disfrutar de los beneficios de esta tendencia sin engrasar el cuero cabelludo, la clave está en la selección del aceite según tu tipo de porosidad y en la técnica de aplicación.

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Esto es el hair oiling y así puedes usar los aceites naturales para el cabello

Elige el aceite natural según tu tipo de cabello

Para el cuero cabelludo graso o fino: Opta por aceites secos y ligeros como el de jojoba, almendras dulces o de argán, los cuales se absorben rápidamente sin obstruir los poros.

Para el cuero cabelludo seco o grueso: Puedes usar aceites más densos y altamente nutritivos como el de coco, oliva o ricino.

Así puedes usar los aceites naturales para tener un cabello sano|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Aplica el tratamiento únicamente antes del lavado

El aceite se aplica como tratamiento previo al champú. Coloca unas cuantas gotas en la palma de tus manos, frota para calentar el producto y masajes suavemente.

Déjalo actuar entre 30 minutos y un máximo de dos horas. Evita dejarlo toda la noche si tu piel es propensa al acné o a la dermatitis seborreica.

La forma correcta de usar aceites naturales para cuidar de tu cabello|Pexels: SHVETS production

Masajea el cuero cabelludo con las yemas de los dedos

Con el cabello seco, realiza movimientos circulares suaves usando las yemas de tus dedos durante 5 minutos. Esto ayuda a desmanchar el exceso de sebo endurecido y promueve un crecimiento saludable.

Aplica el método del doble champú

En la ducha, aplica el primer champú en el cuero cabelludo. Enjuaga y realiza una segunda lavada para asegurar que el cabello quede completamente limpi, suelto y con volumen.

