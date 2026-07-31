MasterChef 24/7: YA puedes votar para elegir el platillo que cocinarán el 1 de agosto

Esta noche de delantales negros comenzó con más fuerza que nunca, pues desde el inicio del programa este 30 de julio, los Chef les recordaron lo desastrosa que fue la gala anterior, pues los decepcionaron y ninguno alcanzó el nivel que requiere estar en el Top 12 de MasterChef 24/7 , por lo que les pidieron quitarse las filipinas y ponerse todos el temido mandil negro.

Es así como esta noche, las reglas cambiaron y los cocineros lucharon por poder quitarse el delantal negro y subir al balcón de MasterChef 24/7, con una serie de retos que involucraron preparar perdíz y conejo ingredientes requieren gran técnica y conocimiento gastronómico. Como ya es costumbre, el reto fue contrarreloj, esta vez tuvieron 45 minutos para cocinar.

Claudia Lizaldi abre votaciones para elegir el platillo que prepararán en MasterChef 24/7 el 1 de agosto

Tras revelarse qué participantes continúan con el delantal negro y cuáles lograron subir al codiciado balcón, al finalizar el programa de este jueves: Claudia y Antrax, la conductora de la cocina más famosa de México, Claudia Lizaldi anunció que el público ya puede participar en una nueva dinámica de MasterChef 24/7. En esta ocasión, los seguidores del reality tienen la oportunidad de decidir cuál será el platillo que cocinarán los concursantes durante la emisión del 1 de agosto.

Para votar solo es necesario ingresar al sitio oficial de la producción y seleccionar la preparación favorita entre las opciones disponibles. El proceso es rápido y permite que la audiencia influya directamente en el reto culinario del día siguiente.