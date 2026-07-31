Luis Chiu, Chef invitado de MasterChef 24/7 aconseja sobre la marinación de la carne de conejo: “Tiene que absorber los líquidos que pueda”

A solamente unos días del próximo domingo de eliminación y con la encomienda de cocinar tanto esta noche como mañana con mandiles negros, los 12 participantes de MasterChef 24/7 tuvieron que hacer platillos con carne de conejo y perdiz; sin embargo, no estuvieron solos, ya que la cocina más poderosa de México recibió nuevamente al Chef Luis Chiu, quien compartió sus conocimientos en la materia con los concursantes y aquí te contamos algunos consejos sobre la preparación de la carne de conejo.

Como los cocineros habían recibido una clase sobre conejo, perdiz y ganso con el Chef invitado, tuvieron 45 minutos para hacer sus propuestas con las primeras dos proteínas señaladas anteriormente y Luis Chiu se encargó de darles más consejos a los participantes, como fue el caso de Lancer.

En una visita de Zahie Téllez y Luis Chiu a la estación de Lancer, quien tuvo que cocinar con carne de conejo, les compartió su intención de hornear su proteína con lentejas acompañadas de tocino y champiñones como guarnición, plan celebrado por la Chef debido a que le iba muy bien por tratarse de una carne muy magra.

Por otro lado, el Chef Luis también celebró la propuesta de Lancer y agregó para el público en casa que si tienen la intención de preparar la proteína y consiguen una muy grande, la cortaran en trozos sin tenerle miedo.

Además, hizo hincapié en la marinación y que puede hacerse con cerveza o vino con el fin de que pueda conseguir sus aromas; además, afirmó que como la carne de conejo no tiene mucha grasa, tiene que absorber la mayor cantidad de líquido que pueda.

Cabe señalar que Lancer recibió muy buenos comentarios en la degustación e incluso fue abrazado por la Chef Zahie Téllez por la calidad de su propuesta culinaria.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al nuevo cocinero que subirá al balcón y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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