Conoce la lista completa de DELANTALES NEGROS de hoy 30 de julio del 2026 en MasterChef 24/7

La gala de esta noche comenzó con un giro inesperado, pues todos los cocineros tuvieron que quitarse sus filipinas, a petición de los Chefs, para volver a portar mandiles negros, por lo que regresaron a defender con todo su lugar en la competencia culinaria; sin embargo, solamente un par pudieron subir al balcón. ¿Quiénes aseguraron su permanencia en MasterChef 24/7? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Los paladares más exigentes de México, acompañados por el Chef Luis Chiu, quien le dio una clase a los cocineros este mismo día, les compartieron a los participantes que tendrían que preparar un platillo con perdiz y conejo, proteínas que fueron repartidas por los Chefs ante la ausencia de un portador del Pin del Chef entre los 12 concursantes.

Luego de una competitiva degustación, los Chefs determinaron que solamente Lancer y Claudia, quienes prepararon los platillos con la carne de conejo, pasaran al siguiente reto, al igual que Antrax y Julio, los cuales hicieron propuestas con perdiz.

Para el segundo reto, los cuatro cocineros tuvieron que seguir a Luis Chiu al pie de la letra para preparar uno de los platillos insignia del Chef: pechuga de ganso con puré de camote y demi-glace de vegetales rostizados. Luego del desafío, los cuatros Chefs definieron que Claudia y Antrax podían subir al balcón, por lo que pudieron garantizar su permanencia en MasterChef 24/7 una semana más.

De esta manera, la lista completa de los cocineros que portan mandiles negros, hasta el momento, queda de la siguiente manera:



Ixdit

Jazmín

Flor

Lancer

Luis

Michelle

Carmen

Ramahá

Daniela

Julio



¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al cocinero que subirá al balcón y se unirá a Claudia y Antrax como el nuevo participante salvado de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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