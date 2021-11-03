Videojuegos de Netflix llegan a México. ¿Cómo descargarlos?

Después de una larga espera, por fin llegan los videojuegos a Netflix y te decimos cómo descargarlos desde la famosa plataforma en México.

Para jugar, además de un dispositivo Android, necesitas tener una membresía activa del servicio de streaming. Si estás en tu celular, habrá una fila exclusiva de juegos y una pestaña donde puedes seleccionar lo que quieres jugar.

Si usas una tablet, también aparecerá una fila exclusiva de juegos o bien los puedes descargar desde el menú desplegable y empezar la diversión.

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🎮📱 Let the Games Begin📱🎮



Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.



It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021

Puedes jugar en varios dispositivos con una cuenta

Puedes jugar en varios dispositivos con una cuenta, pero si alcanzas el límite de dispositivos conectados, recibirás un aviso.

Los títulos solo estarán disponibles en los perfiles para adultos y si tienes PIN, será necesario para iniciar sesión; la gran mayoría de los videojuegos estarán disponibles para jugar en modo offline.

Serán cinco los títulos que podrán disfrutar en Google Play: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: El juego, Card Blast, Teeter Up y Shooting Hoops.

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