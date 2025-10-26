Las 3 plantas que debes plantar en otoño para tenerlas HERMOSAS en primavera

El otoño no solo trae paisajes dorados y tardes más frescas. También es la mejor época para preparar el jardín o esas macetas de plantas que en primavera se llenarán de vida. Aunque muchos creen que esta temporada es para descansar de la jardinería, lo cierto es que plantar ahora garantiza flores fuertes y saludables cuando vuelva el sol.

El secreto está en las raíces: durante los meses fríos, las plantas se asientan en la tierra, se adaptan y se fortalecen poco a poco. Así lo recomiendan varios paisajistas y jardineros que aseguran que el trabajo silencioso del otoño es el que más se nota cuando llega la floración, de acuerdo con El Mueble.

¿Qué tipo de plantas conviene sembrar en otoño?

Hay especies que soportan bien el cambio de clima y, si se siembran ahora, florecen con fuerza unos meses después. No hace falta tener un gran jardín: con un par de macetas y buena luz natural, puedes lograr resultados increíbles.

Los expertos coinciden en que hay tres plantas que siempre lucen espectaculares en primavera cuando se plantan entre octubre y noviembre. Además, son fáciles de cuidar y resisten sin problema las bajas temperaturas.

Canva Hay tres especies de plantas que, según expertos en jardinería, son las ideales para plantar en otoño

Las 3 plantas que florecen mejor si las siembras en otoño

1. Tulipanes

Son un clásico y nunca fallan. Lo importante es enterrarlos bien, con la punta del bulbo hacia arriba y a unos diez centímetros de profundidad. Después, solo hay que regar un poco y dejar que el frío haga su trabajo. En primavera, los brotes aparecen de golpe y llenan el espacio de color.

2. Lavanda

Además de ser preciosa, la lavanda perfuma todo el ambiente y ahuyenta insectos. Si la siembras ahora, crecerá con fuerza y florecerá justo cuando empiece el calor. No requiere demasiada agua y se adapta fácilmente al sol directo. Según El País, los jardineros expertos aseguran que es una de las mejores opciones para quienes comienzan con la jardinería.

Canva La lavanda es una de las especies de plantas que se recomienda sembrar en otoño para que florezca radiante en primavera

3. Peonías

Las reinas del jardín. Se plantan mejor en otoño porque necesitan el frío del invierno para brotar bien. Una vez que pasan los meses fríos, florecen con una intensidad única, de acuerdo a datos de Houzz España. Sus pétalos grandes y suaves transforman cualquier espacio, incluso en macetas pequeñas.

Plantar en otoño es, en realidad, apostar por la belleza del futuro. Es un gesto de paciencia que se recompensa con flores hermosas, aromas frescos y la satisfacción de ver crecer algo que sembraste con tus propias manos.